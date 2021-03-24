外送有秘密！1手勢「單用砸的來」 同行秒懂：接到手軟
編輯中心/綜合報導
2021-03-24 15:41:05
外送平台近年崛起，民眾只要在家使用APP、動動手指，美味餐點就會送到家門口。不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。就有位外送員透露了一個「你不知道的熊貓小秘密」，只要擺出一個手勢就能最快接到單，引發熱議。
有位外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文，和大家分享「一個你不知道的熊貓小秘密」，那就是「只要站的比別人高，你就能最快接到單！」而從原PO分享的照片中可以看到，一位FoodPanda外送員站在機車上，拿著手機伸長手臂往天空極限探去。原PO還透露，這位高舉手臂的外送員，後來真的是這群外送員中最早接到單離去的。原PO最後更自嘲，「不要問我為什麼不一起站上去，因為我站上去也高不到哪去」。笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「好可愛」、「打雷第一個被打的，人形避雷針」、「有這種事？」、「怎麼會突然聯想到月光寶盒」、「為什麼我邊騎車邊舉一堆人看我」、「離天堂更近單更多概念嗎」。還有其他外送員跳出來現身說法，「上次我登玉山，單接到手軟」、「難怪坐在5樓家裡客廳看電視，可以接到單」、「難怪住12樓單都像用砸的一樣一直來」。（編輯：倪浩軒）