清明節潤餅大戰即將開打　達人狂推這一味超加分！

清明連假即將來臨，除了可以趁著掃墓多到戶外走走放鬆心情以外，清明必吃的美食潤餅也讓人十分期待！每年到了清明節，社群網站上總是被潤餅配料的餐桌照洗版，五顏六色、滿滿的一桌配料讓人食指大動，也經常在此時引發有關潤餅配料差異的南北大戰，但是只要在配料中發現這一味，網友便狂推「只要加這味絕對吃爆！」。

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潤餅的餡料豐富多樣，大多人都是依照自己喜愛的口味添加，但唯有這一樣配料讓嚐過的人都上癮，那就是香味十足、肉汁滿溢的中式經典台灣香腸。

▲Amy老師分享使用滿漢香腸及滿漢嘟嘟好小香腸做的潤餅，大人小孩都愛吃。（圖/ 擷取自Amyの私人廚房YouTube)

喜愛分享廚房手作美食的部落客Amy老師，近期也在YouTube 上發布了潤餅製作的影片，潤餅好吃的關鍵就在煎到恰恰好的香腸，Amy老師示範了滿漢蒜味香腸及嘟嘟好小香腸兩款作法，滿漢香腸搭配蒜苗一同入捲，與豆乾丁及其他配料一起入口，口感層次豐富多變化，是非常適合大人的口味。滿漢的嘟嘟好小香腸除了是平時餐桌上孩子的最愛以外，夾在潤餅裡也相當對味，用蛋皮先將炒麵、蔬菜、以及嘟嘟好小香腸捲起，再用潤餅皮將蛋捲包捲起來，炒麵和小香腸的雙重口感，讓人不自禁的一口接一口，當點心或宵夜都很適合。

▲家政主廚金基師分享傳統切片原味香腸潤餅，也加碼分享創意墨西哥Style吃法。（圖/ 來源自家政主廚金基師FB)

▲家政主廚金基師分享傳統切片原味香腸潤餅，也加碼分享創意墨西哥Style吃法。（圖/ 來源自家政主廚金基師FB)

文筆風趣的家政主廚金基師也在臉書上大方分享自己的潤餅食譜，除了有經典傳承版的切片原味香腸潤餅，金基師也加碼分享了用嘟嘟好小香腸做出的嗜辣墨西哥Style潤餅。金基師認為，傳統潤餅的美味要點著重在料多豐富，口感味道平衡，因此蔬菜配料的基礎調味以簡單的鹽巴和白胡椒就好，而畫龍點睛的滿漢香腸則是要用滾水川燙到8分熟，瀝乾水分後再用慢火油煎，煎到表層赤紅散發香氣，全熟後即可切片與其他配料一同入捲，鹹香滋味在充滿清甜蔬菜的捲餅裡特別突出，是扎扎實實的美味。另一道創意吃法嗜辣墨西哥Style潤餅則是使用了嘟嘟好蒜味小香腸，加上茄汁鷹嘴豆、墨西哥辣椒、煙燻紅椒粉、莎莎醬等充滿異國風味的配料，與爽脆的蘿蔓生菜一同捲起，豐富的口感與酸辣滋味簡直是絕配，每一口都是驚奇，還可依照個人喜好加入優格，溫和的融合所有繽紛的味道，淡淡的奶香讓味蕾停留在最完美的時刻。

兩位美食達人都使用了滿漢香腸及滿漢嘟嘟好小香腸作為潤餅配料，除了是台灣人十分熟悉的香腸品牌外，滿漢香腸的口感Q彈、甜鹹適中的中式經典調味，加在任何料理中都能夠為菜餚提升口感、增添風味，也相當適合運用在創意料理中。清明佳節即將到來，今年不妨參考Amy老師與金基師的食譜，自己在家準備一桌子豐富的潤餅配料Buffet，與家人一同享受動手做的樂趣吧！