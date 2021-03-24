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他見虱目魚肚「1神秘黑塊」不敢吃！老饕愣：人間美味耶

編輯中心/綜合報導

2021-03-24 16:30:04

台南市長黃偉哲在臉書貼出現煎虱目魚肚，「反擊」高雄市長陳其邁，表示台南的虱目魚產量「全國第一，不服來吃」。（圖／黃偉哲臉書）
▲一名網友在《爆廢1公社》發文，表示他看見虱目魚肚上「黑黑一塊」不敢吃，貼文一出，老饕全愣，直呼「這才是經典美味」。（示意圖／黃偉哲臉書）

許多老饕對於「虱目魚」情有獨鍾，尤其是虱目魚肚，無論是乾煎、煮湯或是煮粥都非常美味，不過就有一名網友發現虱目魚肚上有一大片神秘的黑塊，讓他「不敢吃」，貼文一出，老饕們卻愣住直呼「這才好吃經典」，而農委會漁業署也表示，其實這是「可以吃的」。

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該名網友在臉書社團《爆廢1公社》發文並附圖，從圖片上可以看到一大片煎的酥酥嫩嫩的虱目魚肚，不過同時也能清楚看見一大片「神秘黑塊」，這也讓原PO直呼「聽說這塊是虱目魚的精華，有人跟我一樣不敢吃嗎」？

▲一名網友在臉書社團《爆廢1公社》發文並附圖。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
▲一名網友在臉書社團《爆廢1公社》發文並附圖。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
貼文一出，引起熱議，有些網友和原PO一樣不敢吃，「完全不敢吃」、「不會刻意去吃...」、「蠻噁的」、「虱目魚，我一口都不敢吃」、「不敢吃！會想吐，只吃肉部分」。

不過也有許多老饕留言，「剛才才吃而已，簡直是極品」、「聽說是滿滿的膠原蛋白耶」、「最好吃的要留到最後才吃」、「這味道人間美味耶」、「虱目魚要是刮掉這一塊就可以丟掉了」、「乾煎撒胡椒粉，超好吃」、「我超愛這個地方，入口即化」、「虱目魚肚油拌飯超爽」、「這才經典」。

事實上，根據行政院農業委員會漁業署在臉書粉專發文表示，虱目魚肚上那層軟嫩Ｑ彈的「黑色膜」，其實是「腹膜臟層」，又稱內臟臟層，是「可以食用的」，它存在於魚腹壁和內臟之間，而其顏色是由魚體內黑色素含量所決定的，因此每條魚深淺會不一，另外一個重點是，內膜主要是由脂肪細胞所組成的，所以脂肪含量較高，若有心血管疾病者，請斟酌食用。（編輯：郭佩蓉）

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