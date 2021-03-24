暗戀學長多年！學妹匿名告白喊「我放你走」 結局糗到爆
編輯中心/綜合報導
2021-03-24 17:02:45
有人一見鍾情就有了後來的兩情相悅，有人暗戀著對方，卻在不敢鼓起勇氣表白示愛。近日，就有網友決定匿名，把多年來放在心裡的喜歡通通PO出來抒發，同時也真心祝福對方，沒想到貼文曝光後，卻因為「一個原因」讓網友們全笑翻。
原PO在《匿名公社》表示，「首先我要感謝有這公社，我才能將這放在心裡多年的喜歡與等待說出來…」原來是要發文致謝一名學長，因為她暗戀學長多年，但自己卻一直都把這段感情放在心中，所以現在才會用「匿名的方式」抒發自己的感受。原PO也提到，自己曾努力過去追學長，但又害怕造成困擾而退讓，但這麼多年過去了，她還是無法忘記，但現在的她已經徹底醒悟，決定放下這段感情並祝福對方，「即便我們不可能了，但我會勇敢祝福你，有一種勇氣叫放棄，愛這件事，人總是身不由己，我不敢哭，或許我早已經認輸了」。貼文一出，許多網友卻紛紛笑翻，「妹妹啊，可是妳沒匿名欸」、「感謝匿名公社..然後沒匿名」、「但是瑞凡，你沒匿名啊」、「要先按不具名才開始打字啊」、「沒匿名，這樣大家都知道了」、「剩學長不知道了」、「可是妳沒有匿名，全世界都知道哦」、「學長別讓學妹痴痴地等」。（編輯：許智超）