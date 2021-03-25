捷運上有空位一堆人幹嘛站著？乘客秒抖「2原因」：難怪
編輯中心/綜合報導
2021-03-25 07:25:59
大眾運輸工具發展日益完善，許多縣市都開始規劃捷運的開發，而在雙北地區，捷運更是不少學生、上班族通勤的重要工具。近日，就有網友討論「捷運有位置一堆人卻不去坐的心態到底為何？」貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「我搭捷運與公車那麼久，發現一個亂象，很多人有位子他不坐，偏偏要用站著，站就算了，還不往車廂內移一下，非得要站在車門附近，造成上下車困難，更別說這種乘客不是少數，五六個人都擠在那影響動線是想怎樣？有空位不坐，反而堵在空位前不讓別人坐」。貼文一出，網友紛紛回應「上下車很方便啊...而且有時候才坐一兩站，說一下借過還好吧」、「上下車方便+1，比如台北到西門町只有一站，幹嘛擠進去坐下又馬上站起來」、「10分鐘左右車程，我也不會坐」、「上班坐一整天了不想坐也不行嗎？」、「短程的站還好吧，不是很多人這樣嗎？」另外，也有不少人指出「大部分都剩下博愛座，壓力太大不想坐」、「不想每次到站都要注意要不要讓座阿」、「博愛座魔人很可怕的」、「遇到博愛座魔人一次就讓你崩潰」、「坐博愛座心理壓力很大，我寧願站」、「難怪要站啊，博愛座就是爭議多」。（編輯：張嘉哲）