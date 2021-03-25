前主管太機車！女巧遇出神嘴「3句話」電爆人 網全爽翻
編輯中心/綜合報導
2021-03-25 11:08:52
職場的人際關係是一門簡單，卻又是最複雜的學問，但若能好好處理人際社交，不僅能讓工作處理起來更加順利，就連上班心情也能愉悅。不過，就有女網友指出，自己在公司巧遇前主管，隨後她就不帶任何一個髒字，只靠「3句」就讓前主管當下感到羞愧，結局也讓不少人大讚「太爽了！」
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己在公司的一樓大廳巧遇了前主管，一看到對方，原PO當下便向同事分享「妳知道嗎，我前公司的主管超機車！」緊接著原PO解釋，「她才來一個星期，就把公司一半以上的同事都得罪光，連我這駐點的清潔人員，每天都刻意刁難，而且還跟別的同事說，她覺得做清潔的全身都是細菌」。聽到這段話，同事也不禁嚇壞提問「她腦子在想什麼啊？」而原PO最後慶幸表示自己早已離職，但卻補刀一句「我離開後沒多久，聽說她也被貶為平民了」，似乎是前主管事後遭到降職。但讓人驚訝的是，上述這段對話都讓前主管聽進耳裡，「我就看她滿臉通紅，死命的一直按電梯的上下鍵」。不少網友一看到結局，也紛紛高興直喊「大快人心」，「應該要再補一句：哎呀，前主管你在這啊！我不是故意這樣說你的啦」、「這指桑駡槐之計，使的極好」、「一陣爽快」、「這就是現世報！愉快！」、「太多自以爲清高的人」、「說出來覺得好爽」。（編輯：陳雅雲）