台積電清潔工「薪水29k起」女超心動！釣出同行淚揭真相
編輯中心/綜合報導
2021-03-25 11:50:42｜2021-03-25 11:55:45
擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以求的。對此，就有一名女網友貼出一張「台積電清潔工」薪資待遇表格，讓她心動直喊「比辦公室高！」貼文一出，瞬間就引來許多人熱議，其中也有同是清潔人員的網友吐露看法。
原PO於《Dcard》上發文，其貼出一張台積電辦公室駐廠清潔人員的薪資表格，其分為早、中、夜3個班別，其中早班部分薪資有29000元、中班則有30000元、夜班是31000元。休假時間上為周休二日，假日值班會另給加班費，工作時也免穿無塵衣。另外福利部分，只要工作滿半年就享有特休，最後亦歡迎二度就業、外籍配偶來求職。原PO看到這樣的薪資後，就好奇詢問「請問一下，這樣薪水算多嗎？」甚至心動表示「2萬9，比辦公室高」。貼文一曝光，就有網友紛紛直搖頭，「比辦公室高？我最近面試的都30起跳」、「我在台積工作裡面清潔的都是老人家耶」、「你如果覺得薪水夠用就好啊！我是覺得我沒辦法做這工作啦！薪水太少了，不夠我用」、「如果你想賺多一點錢，我覺得你直接去應徵台積電基礎作業員福利好太多 ，只是要輪早夜班，然後工作時間12小時含休息，錢會多很多」、「真的覺得29k很多嗎⋯外面隨便麥當勞大夜班，或者是加油站，都可能跟這個薪水差不多」。但也有人相當支持，「這樣就可以說你做台積電的」、「環保局清潔員有4萬」、「算多了，清潔工作這樣很高」、「我這邊常日班外包清潔人員大約24-29k，大部分都是阿姨比較多，但也有個20出頭的年輕人。不在意薪水跟眼光，其實清潔員也沒有不好。」、「算多了～比辦公室行政高不少」；甚至有同行分享經歷，「29k算多了，我北科學碩清潔員24k」。（編輯：陳雅雲）