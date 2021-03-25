買便當見「明星配菜」卻臉綠！女一咬都是梗：最討厭吃了
編輯中心/綜合報導
2021-03-25 13:52:52
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐因菜色多元、口味多變，風格多樣的特點，成為不少外食族最愛的選擇之一。不過，就有一名女網友指出，自己買了便當看見明星菜色卻非常不滿，甚至透露一咬「都是梗」，讓她氣炸直呼「最討厭吃了！」
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，表示「最討厭吃這種便當菜了，都是梗，而且還不知道叫什麼名字」，隨後她便貼出照片，只見配菜格中有高麗菜、番茄炒蛋，另外被原PO圈起來且相當嫌棄的蔬菜，真實身分其實是「油菜」，文末原PO還透露，自己也十分厭惡小白菜和青江菜兩種蔬菜。貼文一曝光，就引來不少人認同直喊，「認同超難吃」、「一樣，看到直接留下」、「便當那個以前營養午餐常常有，好噁」、「超討厭 高麗菜也不喜歡吃梗」、「我也超討厭這幾種菜」、「沒錯！便當店的地雷食物！還有滷白菜，油豆腐」、「超討厭，臭臭的，還每次都有」。但亦有老饕抱持不同看法，直言「這種菜就是吃梗的啊」、「真是挑剔有青菜吃就不錯了」、「特愛吃有梗的菜」、「愛吃，愛吃，青菜總比滷麵筋健康多了」、「當過一次兵後，出來什麼菜我都可以惹⋯」、「這種梗才好吃，多汁又脆」、「超好吃欸！照片中的便當配菜我都很喜歡」、「油菜便當菜之明星菜吧，幾乎都會出現」。然而，也有專業網友解釋，「葉菜類的葉子本來就比較會縮當然梗會比較多，而且油菜的梗比其他葉菜的還長，還有一種就是空心菜也是一樣。葉菜類好不好吃也是要看炒功跟火候，有些便當店的葉菜類不好吃的原因是因為，炒的過程都放很多水後續根本就是用煮的，所以吃起來不脆口」。（編輯：陳雅雲）