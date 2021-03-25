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拍男友「全家福」被勸分手！媽曝隱藏真相　她聽完秒崩潰

編輯中心/綜合報導

2021-03-25 22:00:00

▲一名網友發文抱怨，表示朋友已經有男友了，卻還是常常和其他異性出門，讓她有些看不下去。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有女子到男友家拍了一張全家福，媽媽一看卻叫她分手。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透，但有些事情是兩人都想不到的。大陸就有名女子指出，她某天到男友家拜訪時，順手拍下對方的全家福，沒想到媽媽一看，卻要她馬上分手，原因曝光後讓她相當崩潰。
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根據《網易新聞》報導，專欄「五月談感情」分享了小麗（化名）的故事，她和男友已經交往三年了，兩人也有預計要領結婚證，因此她也找時間去拜訪男友父母，還特地準備了見面禮，幸好男友的父母都對小麗相當熱情。
在男友家參觀的過程中，小麗看到一張男友家拍的全家福，因為覺得很有趣，隨手就將照片拍下來，而照片中的家庭成員除了男友的父母外，還有他的爺爺、奶奶。回到家後，小麗興奮的向媽媽分享，也拿出男友家的全家服給媽媽看，沒想到媽媽看到卻皺起眉頭。
▲媽媽透露，其實男友的爺爺和小麗的爺爺是兄弟。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲媽媽透露，其實男友的爺爺和小麗的爺爺是兄弟。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
接著更是質問小麗和男友進展到哪裡，甚至勸他們要分手，媽媽這時才透露，以前有從照片中看過爺爺的兄弟，但他後來因為年少叛逆離家出走，如今看到男友家的全家福才發現，「男友的爺爺，居然是小麗爺爺當年離家出走的兄弟」。
照這麼說，小麗和男友是有血緣關係的，所以媽媽才會要他們分手，小麗聽到如此誇張的事實，頓時無法接受，事後也打電話和男友求證，結果真的是同一個人，這讓小麗相當驚訝又傻眼。（編輯：許智超）
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