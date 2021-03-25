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穿比基尼和男友父母泡溫泉！她見「1轉變」臉綠：怎麼辦

編輯中心/綜合報導

2021-03-25 16:40:07｜2021-03-25 17:03:41

▲一名女網友表示自己穿比基尼和男友父母泡湯，但男友媽媽疑似因為這個原因對她的態度改變，貼文一出，網友全戰翻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名女網友表示自己穿比基尼和男友父母泡湯，但男友媽媽疑似因為這個原因對她的態度改變，貼文一出，網友全戰翻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

熱愛水上活動的女性通常都會有一件「比基尼」，不過就有一名女網友發文抱怨，表示上個月她與男友家人一起去泡溫泉，但疑似是因為穿著比基尼，讓男友媽媽對她的態度突然轉變，讓她很擔憂「是不是踩到男友媽媽的地雷」，貼文一出，網友全吵翻。

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該名女網友在社群平台《Dcard》發文，表示目前和男友在一起一年多，這過程中也有一起去過不少玩水的地方，也因為她本身蠻愛拍照，因此泳衣都穿比基尼居多，而就在上個月男友爸媽約她一起去泡溫泉，「男友只跟我說要記得帶泳裝因為是泡大眾池，我就沒想太多，隨便拿了先前有穿過的某件比基尼」。

而當天男友爸媽看到她的泳衣時，只有上下打量了一下，並沒有說什麼，「但過幾天去男友家時，有感覺男友媽媽對我態度變了」，像是以前還會聊天開玩笑，但現在打完招呼就不會多說什麼，就連原PO開話題，男友媽媽的語氣也是冷淡，甚至有些酸言酸語。

▲原PO穿著這套比基尼和男友父母泡湯。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO穿著這套比基尼和男友父母泡湯。（圖／翻攝自《Dcard》）
「比較明顯的是某天我去他家剛好上完廁所走出來，無意間聽到男友爸媽好像在討論我是不是很愛玩什麼的，後來一看到我就立刻講別的話題」，這也讓原PO很懊惱，不知道是不是因為自己穿比基尼，才讓男友爸媽覺得她不是乖女孩，但以前她與男友出國去玩水的照片也是穿比基尼，男友爸媽看過也沒說什麼，「難道那件泳衣的樣子會讓長輩覺得太過了嗎？希望是我想太多了…」。
▲原PO和男友以前出國遊玩時，也有穿比基尼。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO和男友以前出國遊玩時，也有穿比基尼。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，網友全吵翻，有些網友認為，「妳跟男友出門穿可以，但跟對方長輩一起穿這麼露就不太妥，感覺他們是這個意思，不然為什麼看妳們出國玩的照片沒事，親眼看到就改變態度」、「坦白說，跟長輩出遊穿比基尼真的有點不妥，加上還有男友爸爸在 可能多少還是有點尷尬吧，畢竟亞洲還是無法像歐美國家開放啦 」、「跟長輩出門衣服還是要挑一下」、「我覺得是你沒有拿捏好跟長輩出門的分寸」。

不過也有網友表示，「傳統長輩思想」、「想法上的問題啦，畢竟長輩與年輕的思想很多都是有差的，絕對沒有誰對與誰錯」、「我覺得他爸媽也很無聊，比基尼也可以酸，那她自己穿布袋嗎？不用為了取悅別人假裝自己是人家心目中的乖女孩，做你自己就好～」、「什麼長輩在不適合？該改變的是長輩的思想，妳沒有任何問題」。（編輯：郭佩蓉）

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