保時捷搶車格！硬擠好市多「限定車位」　客傻：技術真好

連鎖美式賣場好市多（Costco）因為價格優惠和販買品項種類應有盡有，吸引國人一再前往消費，不過也因此時常發生想停車卻一位難求的情況。日前就有民眾到賣場購物時，意外發現有駕駛將一輛黑色的保時捷硬生生停在購物車放置區，畫面曝光後讓眾人全傻眼，更有網友戲稱「有錢人的購物車就是保時捷」。

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今（25）日有網友到了大賣場的停車區發現，在賣場的購物車放置區竟然硬生生的停了一輛黑色的保時捷，仔細一看其實一般停車格都會以黃色的車輪檔水平隔開，地面也會有白色油漆線指示車格，但這台保時捷駕駛似乎是沒注意到購物推車停放處和一般汽車停放處的不同，竟沿著垂直的車輪檔區駛入，硬是要把車停好停滿。

▲這名保時捷車主在停車時，竟技術高超的駛進購物推車的區域。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》）

照片在

臉書社團《爆廢公社公開版》

曝光後，不少網友也傻眼表示從沒看過有人會這樣停車，「他可能希望大家把推車放在他車子前面」、「最好笑的三寶」、「圍起來就好，你放了後面自然有人會跟著放」、「這是新款式推車，內建冷氣沙發椅音響 讓你來購物的時候可以讓你擁有尊爵版的享受」、「好無違和感喔」、「有錢人的購物車跟你想的不同」。

不過也因為天兵駕駛恰好完美的將車輪駛入購物車停放區，許多網友也紛紛歪樓讚嘆駕駛的停車技術「還以為在考倒車入庫」、「他可能以為這格為他量身訂做的」、「我怎麼覺得她停得進去也很厲害」、「他在證明駕照不是用雞腿換的」、「不僅有錢，還技術滿分」、「那是VIP車位才有的輪胎軌跡引導輔助裝置啦」、「其實技術很好耶，沒有磨到框」。（編輯：楊智傑）