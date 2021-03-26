房市／中捷終於通了！自住客鎖定3房
財經中心/綜合報導
2021-03-26 08:00:00
原定去年底通車的台中捷運綠線，歷經約4個月停駛、檢修，終於在3月25日恢復試營運，預計下月24日正式通車。而據統計，去年1月至今，相鄰的四維國小、文心崇德、文心中清站是交易量最高的3站，在地房仲觀察，即使中間歷經暫停營運，房市詢問度及買氣依舊不歇，自住客多偏好3房標準品，北部置產客則多鎖定站點旁套房、2房。
根據信義房屋統計台中捷運綠線各站點實價登錄資料，2020年1月至今年2月，各站住宅均價已全面站上2字頭，最貴在台中市政府站，達33.48萬，即使末端站點北屯總站、台中高鐵站，均價也分別有20.11萬、20.8萬。交易量部分，前三名站點依序是文心崇德站676件、四維國小站617件、文心中清站556件。信義房屋文心捷運店主任林俊明指出，雖然經歷4個多月停駛，但這段期間捷運站點周邊的詢問度、交易量仍維持穩定，主要客群分為兩類。其一仍是自住客族群，多偏好捷運沿線的3房標準品，其中，因北屯區建設題材多，如水湳經貿園區內中央公園啟用、COSTCO開幕等，區域內幾座站點都頗受青睞。其次則是來自北部的置產客。林俊明表示，雙北地區捷運路網方便，連帶讓捷運宅保值度、指名度都高，因此，北部置產客也會把這樣的模式套用在台中捷運，加上捷運藍線規劃也有進展，更加深這類族群購屋信心。考量預算、出租的難易度，外區置產客傾向購買套房或2房物件，含車位總價約800至1100萬，不含車位則至少600萬元以上，投報率可有4%左右；此外，多數置產客還會要求物件要在捷運站走路10分鐘範圍內，屋齡則在10年內，未來若有轉手需求，較容易找到買方願意承接。值得注意的是，一般認為軌道建設在通車前最為發酵，對周邊房市帶動效果最佳，通車後則可能趨緩。林俊明則表示，因台中自住剛性需求仍旺盛，且市場上利率低、熱錢多，短時間內較看不到利空，價量應仍會維持穩定成長。