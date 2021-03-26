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清明節拜拜可用麥當勞當供品嗎？ 內行曝關鍵：後果自負

編輯中心/綜合報導

2021-03-26 12:57:33

▲麥當勞「薯條盒」超實用？隱藏功能曝光，1.4萬網友讚爆。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲有網友詢問清明節拜拜可以用麥當勞當供品嗎？引發討論。（示意圖／翻攝Pixabay）
清明連假即將來臨，陸續有民眾提前返鄉掃墓，而家家戶戶更是忙著準備豐富佳餚祭祖。就有網友好奇詢問，麥當勞套餐裡面「有雞有豬有魚，拜拜該有的都有」，清明節拜拜可以用麥當勞嗎？問題一出引發熱議，許多網友紛紛指出關鍵，直言「後果自負！」
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有位網友在PTT發文，分享了一張麥當勞宣傳單，單子上的「諸吉有餘分享餐」，提供的漢堡有豬有魚，又有附炸雞和雞塊。原PO靈機一動，「有雞有豬有魚，拜拜該有的都有」，不禁好奇詢問大家，「買這個拜拜不知道長輩會不會生氣？清明節拜拜可以用麥當勞嗎？」
▲網友詢問「清明節拜拜可以用麥當勞嗎？」引發熱議。（圖／翻攝自批踢踢）
▲網友詢問「清明節拜拜可以用麥當勞嗎？」引發熱議。（圖／翻攝自批踢踢）
文章掀起討論，網友紛紛留言回覆說，「其實可以，看你家怎樣」、「可以，我連續好幾年看到有人拜麥當勞」、「我媽還要求想買披薩上山拜」、「上次不是有新聞，阿公愛吃所以都拜麥當勞」、「十年前就看過拜披薩肯德基麥當勞了，但各家長輩接受度不同」、「那些規定都人自己訂出來的，沒什麼不可以」、「看自己祖先意見好嗎，各人公媽各人拜」。
但也有網友認為，「我有幹過，我家還活著的長輩很生氣」、「拜素的，別拜葷的。不然後果自負」、「不推薦用麥當勞，拜完都冷掉了，就不好吃了」。
據了解，一般常見的清明節祭拜供品禁忌包括鳳梨、香蕉，因為台語發音似「亡者一直來」，葡萄、龍眼等水果也不宜，因為是一整串的，象徵一整串不詳發生，但若先剪開就沒關係。而速食並未被列入禁忌之中，不過畢竟每家長輩的觀念不同，事先溝通清楚比較合適。（編輯：倪浩軒）
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