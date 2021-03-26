面試被誇漂亮！秒接「1問題」求職妹愣住 網抖暗黑真相
編輯中心/綜合報導
2021-03-26 14:23:40
面試是求職最重要的環節，為了給公司主管留下良好的印象，求職者所具備的專業技能和態度十分重要。不過有時候面試也會被問到一些與本科職能無關的私人問題，容易引發爭議。就有位女網友抱怨，自己去面試時，面試官請她把口罩拿下來，接著就誇讚她「好漂亮」，然後繼續追問「有沒有男朋友」、「有固定對象嗎」，讓她好傻眼。
有位女網友在Dcard發文，分享個人的面試經驗。原PO透露自己去面試一間保養品公司的儲備幹部，但到了現場才知道，公司目前只缺網路行銷人員。誤會一場也就算了，沒想到面試結束時，面試官請原PO拿掉口罩，看完長相後說了一句「妳好漂亮」，接著又繼續追問「有沒有男朋友」、「有固定對象嗎」，讓原PO好傻眼。原PO表示自己就是笑笑沒回應，對方竟又補一句「女生要有人追才有價值，沒人追的就都沒價值」，超無禮發言讓她只想趕快遠離現場。回憶整場面試，原PO無奈表示，「雖然沒有到超級嚴重」，但真的覺得「有點噁」。有網友認為，「我覺得看臉很正常誒，很多對外工作都希望找好看些的，這很現實」、「我五家面試就有三家要我把口罩拿下來看臉」、「我上次去面試也是戴口罩，結果面試官要我把口罩拿下來，說要看我長怎樣，我真的問號」。不過許多網友也指出重點在之後的發言不妥，「我覺得看臉要看工作是什麼才能決定正不正常，主要是面試官及人資言語及行為不妥當」、「看臉正常，但講那些話很不應該，真噁心」、「面試請對方脫口罩只是想加深印象，不然對每個人的印象都是口罩啊！不過稱讚面試者漂亮這算性騷擾了吧」、「看臉沒差啊，重點是那種發言很噁心」。（編輯：倪浩軒）