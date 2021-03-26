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熊貓外送箱分「紅眼、黑眼」！他曝1關鍵　網驚：超合理

編輯中心/綜合報導

2021-03-26 14:45:30

▲有網友發現，foodpanda外送箱上的圖案，竟然有分「紅眼」和「黑眼」。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》 ）
▲有網友發現，foodpanda外送箱上的圖案，竟然有分「紅眼」和「黑眼」。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》 ）
美食外送服務近來成為台灣人飲食習慣不可或缺的一環，許多民眾也看中懶人商機早早投入外送員的行列。ˋ近日，就有網友發現，foodpanda外送箱上的熊貓圖案，竟然有分「紅眼熊貓」和「黑眼熊貓」，讓他忍不住笑虧「難不成是日、夜班？」貼文也引起熱議。
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原PO在《外送員的奇聞怪事》表示，騎車等紅綠燈時，剛好看到有兩台並排的熊貓外送員，但他仔細一看，竟發現他們身後的外送箱不一樣，左邊的熊貓眼睛是粉紅色，右邊的則是黑色，讓原PO忍不住開玩笑說「紅眼熊貓是上日班，黑眼熊貓是大夜班」。
對此，就有自稱是外送員的網友說，外送箱的顏色差異，代表班別不同，「黑眼熊貓指夜班，專跑晚上的，紅眼則是白天班」，這讓原PO感到相當驚訝，直呼「原來是真的有分喔！」
▲有自稱是外送員的人指出，外送箱的顏色差異，就是代表班別不同。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》
▲有自稱是外送員的人指出，外送箱的顏色差異，就是代表班別不同。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》 ）
許多網友也紛紛回應，「難怪每次我看到不同人的箱子，總覺得有什麼不一樣」、「一白一黑就是日夜輪班」、「大夜班眼睛黑之外久了臉也變黑了」、「他們交接班的時候被你拍到了」、「神解！有黑眼圈是大夜班」、「你這樣一說，很合理欸」、「好扯喔，原來還有這樣分」、「我下次仔細看一下好了」。
不過，也有不少網友認為，「自己拿奇異筆塗的啦」、「假的吧，應該不可能這樣分」、「可能是自己畫的吧，我做了兩年都不知道」，而業者尚未回應箱子上的差異，是否真的是因為班別不一樣。（編輯：許智超）
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