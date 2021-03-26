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客羞給1元小費！外送員下樓收「3字訊息」崩潰：我不是啊

編輯中心/綜合報導

2021-03-26 15:28:11

▲原PO發現妹妹都能順利讓外送員心甘情願送上樓，事後偷看她留給外送員的訊息才恍然大悟。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名男外送員在臉書表示，收到客人給他「1元小費」，離開後卻收到「3字訊息」讓他相當崩潰。（示意圖／翻攝自Pixabay）
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸，有些客人也為了體恤外送員辛勞，會額外多給小費。對此，一名男外送員在臉書表示，收到客人給他「1元小費」，離開後卻收到「3字訊息」讓他相當崩潰。
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一名男性外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》提到，近日送餐時，一位客人要求他爬樓梯上5樓，他好不容易爬到5樓後，發現現場漆黑一片，隨即致電給客人，5分鐘後一個身著帽T，用帽子把臉遮一半的男生走了出來，這畫面讓他不禁聯想到《死亡筆記本》。
▲一名男外送員在臉書表示，收到客人給他「1元小費」，離開後卻收到「3字訊息」讓他相當崩潰。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》）
▲一名男外送員在臉書表示，收到客人給他「1元小費」，離開後卻收到「3字訊息」讓他相當崩潰。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》）
由於這筆訂單應付89元，客人給了100元說「找我10元就好了喔，小費隨緣隨便啦！」原PO無奈表示「重點是讓我等5分鐘，我很不爽，就在我跨上機車，準備接下一單的路上，他傳來以下訊息：可約嗎？」一語讓他崩潰直呼「我是外送員，不是外送茶啊啊啊！而且我是男的，我LINE裡面有很多外送茶資訊，全部都給你可以嗎？拜託不要找我」。
貼文曝光之後，全場網友瞬間笑翻回應「你是不是爬5樓汗水溼身了太性感了」、「我會笑死，出門記得帶電擊棒」、「人帥送個外賣都把自己送了」、「笑死我，想約小費還給1元」、「你好像被坑1塊ㄟ」。（編輯：賴詠璿）
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