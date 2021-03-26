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還沒吃飯就被小叔打包！「婆婆護航」她氣炸　結局網力挺

編輯中心/綜合報導

2021-03-26 16:08:41

▲煮菜。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友煮菜給家人吃，剛上菜就看到小叔在打包，她出聲卻被婆婆刁難。（示意圖／翻攝自Pixabay）
婚後的婆媳問題，一直以來都是不少家庭面臨的巨大困難。對此，就有網友抱怨，舅舅一家人來家裡吃飯，但她和女兒都還沒吃，小叔卻直接開始打包，正當她告知小叔「她們還沒吃」時，婆婆卻說「打包是看得起妳，倒在外面連流浪狗也不吃」，讓她相當傻眼，貼文一出也引起熱議。
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原PO在《匿名公社》表示，日前舅舅（婆婆的哥哥）一家人來家裡吃飯，她和女兒兩人總共煮了12道菜，正當她們忙完要吃飯時，卻看到小叔正在打包，便過去說「我們母女倆還沒吃」，小叔立刻回應「妳再煮一下，因為這些菜很好吃，我要打包給我岳父母吃」，原PO當下聽了也沒想太多。
沒想到婆婆卻突然用很差的口氣說，「怎樣！不能包嗎？打包是看得起妳，妳當作妳真的很厲害？煮的有多好吃？告訴你，倒在外面連流浪狗也不吃」，原PO瞬間想到婆婆對她的種種刁難，因此忍不住怒嗆「你們吃飽的吃飽，打包的打包，不就連流浪狗都不如？」
▲原PO把心裡面積壓已久的不爽，全都吐出來。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲原PO把心裡面積壓已久的不爽，全都吐出來。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
婆婆氣到起身想動手打原PO，但她也馬上接住婆婆的手，繼續把心裡面積壓已久的不爽全都吐出來，「你沒資格打我，全世界最沒資格打我的就是你，要打也是我父母打」，她接著向其他人道歉，強調自己沒有要罵他們的意思，最後走向老公說「離婚和搬出去你自己挑一樣，叫我再照顧你媽媽，不可能」。
原PO也透露，很感謝公公這些年都幫她說話，但她真的忍受不了，還是決定離開這個折騰她20多年的家，結果女兒也跟著一起出來，說一句「媽，我陪妳」，於是她們就這樣搬回娘家了。
許多網友看完都力挺原PO，「忍無可忍就無需再忍，加油」、「帥呆了！你不靠他們吃穿，自已也可以活的很好」、「婆婆態度真的母湯」、「支持妳，但也真忍太久了⋯⋯辛苦」、「會煮菜好媳婦哪裡找，好吃到人家想打包欸」、「太過分了啦！哪有這種婆婆」、「傻眼，還想打人，辛苦妳了」、「這跟八點檔劇情一樣，你能忍耐20年，真的辛苦你了」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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