房市／斡旋、要約怎麼選？總價是關鍵
財經中心/綜合報導
2021-03-29 18:00:00
民眾張小姐近期積極看屋，看中一間心儀物件，猶豫該循斡旋金或要約書制度，或「先提出要約，議價不成再出斡旋金」，較能展現購屋誠意？資深房仲指出，應根據物件的總價擇一進行，過程較簡單且直接；一般而言，3000萬以下物件建議直接下斡旋金10萬元，但3000萬以上高總價物件，10萬元較無法展現誠意，因此建議採用要約方式。
根據「信義房訊知識」網站，斡旋金通常是現金10萬元，或總價1%至3%，並用現金、銀行本票、即期支票來支付，若議價成功，斡旋金就轉為訂金、雙方簽約，反之，則退回給買方；若下了斡旋，賣方也同意出售，但買方反悔違約，斡旋金會被賣方沒收，若是賣方違約，則由賣方加倍返還斡旋金的金額給買方。要約則不需先支付任何款向，議價成功就直接簽約，否則契約形同失效，而雙方若有違約情況，則支付買賣總價款3%作為賠償金額。信義房屋文心中清店店長謝明哲進一步以房仲實務經驗來分析，若是購買總價3000萬以下的物件，通常建議買方直接出斡旋金10萬元。主要原因在於，若斡旋金達50萬、100萬，金額太大、若現金點收也太過麻煩，10萬元即能展現買屋的誠意，因為一旦違約就得賠上10萬元，對買賣雙方來說，議價過程之中都會深思熟慮。不過，若是總價3000萬以上的物件，例如台中七期的高總價豪宅，則建議採用要約的方式。謝明哲說明，假設購買7000萬豪宅，買方拿10萬元作為斡旋金，賣方不免覺得「金額太少」，感受不到誠意，但若以要約方式，違約要賠償總價3%，反而就顯得較有誠意。因此，謝明哲強調，要採用要約與斡旋，實務上視物件總價的高低來做選擇，通常不會是一個「漸進的過程」，例如先要約，議價不成再改成斡旋。換言之，若買方真的想購買心儀的房子，不妨直接依據總價選擇要下斡旋或提出要約書，過程較簡單，也比較能展現誠意，較大機會順利買到心儀的房子。