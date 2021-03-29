房市／台中最貴、最便宜路段都在西屯區
財經中心/綜合報導
2021-03-29 18:30:00
金融聯徵中心統計去年第四季房貸申貸資料，台中市房貸負擔金額最高與最低的路段，剛好都位於西屯區，分別是惠中路一段2907萬，以及福聯街299萬，相差10倍之多！專家指出，七期是台中指標性精華區域，房價自然高貴，而福聯街則位於西屯、龍井交界，地理位置較為邊陲，加上區段多中古屋，因而使兩路段的價格差距顯得格外懸殊。
資料顯示，台中市平均授信額度最高的路段在西屯區惠中路一段，達2907萬，以平均貸款成數66成回推，購屋總價超過4400萬，平均購屋面積則約330平方公尺（約100坪）；而台中市平均授信額度最低的路段也在西屯區，福聯街平均授信額度299萬，以貸款7成回推，購屋總價約430萬左右，平均購屋面積則為70平方公尺（約21坪）。惠中路一段周邊有台中市府、台中大遠百，稱得上台中市最精華區域。信義房屋中科園區店店長陳建安表示，惠中路一段屬七期新市政中心內，近日區段的土地交易行情居高不下，例如日前又有一筆每坪破300萬的土地交易案件，因為如此，當地住宅價格自然也特別高貴。另一方面，福聯街雖較靠近中科，但已經處於西屯、龍井交界區域，且與火化場距離較近，加上多數屋齡落在25年左右，因而房價相對較低。陳建安說明，台中市蛋黃區域的路段房價也有高有低，但高價路段因不像新市政中心內的路段價格如此「突出」，同時，又未必有地理位置較邊陲、房價特別親民的路段，才會顯得西屯區價差如此之大。扣除價格較極端的路段，陳建安以中科園區周邊為例，過去雖被視為西屯區內房價相對親民的區域，但目前房價仍隨著大環境顯著走揚，新成屋成交單價約落在30至35萬，預售屋開價最高可達4字頭，且銷售狀況仍然不錯；至於屋齡10年左右新古屋，單價可達25至28萬，20多年中古大樓單價也從17、18萬左右，漲至目前20萬初。