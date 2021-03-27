銀絲卷加啥料？鹽酥雞老闆見「1要求」爆氣　老饕曝原因

台灣鹹酥雞不僅香氣誘人，現炸的酥脆口感更是讓人愛不釋手，老闆時常貼心客製化的服務方式更成為許多人的宵夜首選。不過就在日前，一名外送員接到一筆鹹酥雞攤的訂單，沒想到老闆看到號碼單後卻突然爆氣，理由曝光後不少網友也笑翻，直言「最喜歡這種直來直往的店家了！」。

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這名外送哥在臉書社團《外送員的奇聞怪事》分享一樁趣事，他表示當天自己到某一間鹹酥雞攤販取餐時，當他一報完單號後，站在油炸爐前的老闆卻突然怒吼一句「Ｘ！拎杯賣鹹酥雞，銀絲卷要加煉乳？」，似乎是並沒有提供「加料」的選項，正當外送員尷尬同時，老闆又無奈飆了一句「拎杯要去哪裡生煉乳啦！」。

▲炸銀絲捲沾著煉乳吃相當受歡迎，但這種吃法在一般鹽酥雞店不見得有辦法點到。（示意圖／NOWnews資料照）

這則經驗也讓不少外送同行笑翻，有外送員也分享自己遇過類似經驗，「我遇過老闆娘真的去隔壁小7買煉乳的」、「遇過買珍奶的要加醬油膏」、「我今天一個客人買稀飯備註要拿奶油球的」，另外也有死忠的煉乳派網友笑稱「神組合，不加煉乳根本邪教」、「銀絲卷不加煉乳唯一死刑」、「很多間，有用心在經營的店家都有銀絲卷加煉乳」、「最喜歡這種直來直往的店家了」。

不過原PO也針對許多認為「銀絲卷加煉乳」是正常吃法的網友們補充解釋，「傳統鹹酥雞店不會有煉乳，都辣椒粉跟胡椒鹽而已」、「我也知道很好吃，問題傳統鹹酥雞哪會有煉乳」，也有網友替鹽酥雞老闆護航「鹹酥雞店通常只有胡椒、梅粉或辣粉吧」、「其實外面賣的炸饅頭加煉乳我是覺得可以，但是南部的鹹酥雞攤我真的沒看過可以幫加煉乳的」。（編輯：楊智傑）