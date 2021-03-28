NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

匿名喊「家裡太窮」！他抖出家世背景　網臉綠：窮到剩錢

編輯中心/綜合報導

2021-03-28 10:34:37｜2021-03-28 10:34:44

沒錢
▲網友分享自己家裡很窮的故事，因爸爸的堅持導致家中成為「有錢的窮人」。（示意圖／翻攝自 Misfit Entrepreneur）
每個人因為出生的家世背景不同，因此擁有的金錢觀也不盡相同，對於一般小資族來說，或許手頭上有個幾十萬或第一桶金，就覺得生活還算過得去。近日，就有網友分享自己苦嘆「家裡很窮」，並且曬出自己的存款，引發熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「匿名公社」貼文指出「父親跟大伯有塊共同持有的土地，前陣子掃墓時，大伯突然詢問父親，要不要把土地賣掉，可是我爸不太願意賣，因為他覺得自己不缺那筆錢，他也反問大伯說『那你缺那筆錢嗎？』大伯則表示也沒有，因此父親拒絕了賣土地的提議」。
▲網友抱怨因為爸爸堅持「不肯賣土地」，導致家中即便是地主，生活也過得不怎麼有錢。（示意圖／取自
▲網友抱怨因為爸爸堅持「不肯賣土地」，導致家中即便是地主，生活也過得不怎麼有錢。（示意圖／取自 pixabay ）
「因為大伯是大公司的處長，腦袋很聰明，很懂的賺錢跟花錢，因此堂哥堂姊們的學歷、經歷也都比他好，想要賣掉土地，只是想換成現金來投資，但我爸不願意賣地，日子過得很辛苦，每個月有2萬元退休金，加上每年40萬左右的股息」原PO感嘆「家中看似有錢，但我已經30歲了，存錢、投資也才累積出300多萬，沒有辦法用來購房，父親也不願出錢贊助，某種程度來說，我們家是有錢的窮人」。
貼文一出，網友紛紛抓出亮點「有錢人的煩惱也太瞎了.....」、「哇賽，存款有三百萬0負債還在擔心啥啊」、「地主低調炫耀文，手頭有現金、等著繼承祖產」、「你去路上問三十幾歲手頭有三百多萬沒負債，家中又有大土地的有誰，別再假抱怨真炫耀了....」、「所謂的窮的只剩下錢，價值觀超崩壞」、「三十歲有三百萬很猛了...」。（編輯：張嘉哲）
關鍵字

NOW民調中心

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

繼續作答
你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

繼續作答
長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
32.77%67.23%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
95.06%4.94%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
49.01%50.99%
2021-03-24-2021-03-30

你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？

不會
78.98%21.02%
2021-03-26-2021-03-30

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
11.07%88.93%
2021-03-22-2021-03-28
即時
推薦閱讀