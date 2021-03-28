匿名喊「家裡太窮」！他抖出家世背景 網臉綠：窮到剩錢
編輯中心/綜合報導
2021-03-28 10:34:37｜2021-03-28 10:34:44
每個人因為出生的家世背景不同，因此擁有的金錢觀也不盡相同，對於一般小資族來說，或許手頭上有個幾十萬或第一桶金，就覺得生活還算過得去。近日，就有網友分享自己苦嘆「家裡很窮」，並且曬出自己的存款，引發熱議。
原PO在「匿名公社」貼文指出「父親跟大伯有塊共同持有的土地，前陣子掃墓時，大伯突然詢問父親，要不要把土地賣掉，可是我爸不太願意賣，因為他覺得自己不缺那筆錢，他也反問大伯說『那你缺那筆錢嗎？』大伯則表示也沒有，因此父親拒絕了賣土地的提議」。「因為大伯是大公司的處長，腦袋很聰明，很懂的賺錢跟花錢，因此堂哥堂姊們的學歷、經歷也都比他好，想要賣掉土地，只是想換成現金來投資，但我爸不願意賣地，日子過得很辛苦，每個月有2萬元退休金，加上每年40萬左右的股息」原PO感嘆「家中看似有錢，但我已經30歲了，存錢、投資也才累積出300多萬，沒有辦法用來購房，父親也不願出錢贊助，某種程度來說，我們家是有錢的窮人」。貼文一出，網友紛紛抓出亮點「有錢人的煩惱也太瞎了.....」、「哇賽，存款有三百萬0負債還在擔心啥啊」、「地主低調炫耀文，手頭有現金、等著繼承祖產」、「你去路上問三十幾歲手頭有三百多萬沒負債，家中又有大土地的有誰，別再假抱怨真炫耀了....」、「所謂的窮的只剩下錢，價值觀超崩壞」、「三十歲有三百萬很猛了...」。（編輯：張嘉哲）