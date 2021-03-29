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【半夜肚子痛3】哪些情況應該去醫院呢？

健康醫療網

2021-03-29 08:31:00

【半夜肚子痛3】哪些情況應該去醫院呢？
【半夜肚子痛3】哪些情況應該去醫院呢？
【健康醫療網／記者林渝樺報導】「半夜肚子突然好痛，我要努力撐到天亮，還是掛急診？」臺北榮民總醫院李偉強醫師表示，急性腹痛原因很多，如果半夜急性腹痛時，可以先寬鬆衣物與溫敷疼痛部位，調整自己最舒服之姿勢，並留意疼痛的嚴重度、頻率及相關徵兆，若症狀未能緩解，甚至於出現吐血、血便、呼吸心跳加速、意識模糊、疼痛持續加劇等症狀時，應盡速就醫治療。
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半夜突然腹痛  我該怎麼辦呢？
1. 此時可先寬鬆衣物，自行調整最舒服之姿勢，平躺、彎腰或側躺，看能否緩解
2. 準備熱毛巾或是熱敷袋溫敷疼痛部位，看是否可以緩解
3. 若有嘔吐時，不要強制止嘔，嘔吐與腹瀉是本能反應，此時不建議吃止吐藥或止瀉藥止住身體的反應，但需注意觀察嘔吐物的顏色、數量與次數。若是吐出黃色是膽汁，黑色則是胃出血（血與胃酸結合變黑色），若是大量吐出鮮血，通常情況更嚴重。此外，臥床老年人應避免被嘔吐物嗆到，導致吸入性肺炎，甚至窒息，務必將病人頭部轉至一側
4. 腹瀉要觀察排泄物的顏色、數量與次數，是否有拉水或出血現象，若是排出鮮紅色血便，有可能是大、小腸出血
5. 應先完全禁止飲食，更需避免刺激性與高油脂飲食
6. 不宜隨意服用止痛藥，以防止掩蓋病情，不利於醫生診斷。
立刻前往醫院  緊急情況速就醫
如果嘗試前述方法後，還未能緩解疼痛，哪些情況應該去醫院呢？
1. 無法自行緩解之腹痛、疼痛加劇、發燒、畏寒、頻尿、解尿困難、持續的腹脹或腹瀉、噁心、嘔吐、解血便、盜汗、皮膚濕冷、臉色蒼白等。例如主動脈剝離、急性胰臟炎有可能會使血壓下降、心跳變快、意識不清，這些現象不能以普通腸胃炎解釋；若是合併上述情況，需盡速前往急診室就醫。
2. 腹痛嚴重時會危及生命安全，請盡速就醫以釐清病情，與接受正確之治療。
資料來源：健康醫療網 【半夜肚子痛3】哪些情況應該去醫院呢？
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊

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