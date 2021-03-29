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外送方便到爆！他驚「身邊沒人在用」　網揭真相：太可怕

編輯中心/綜合報導

2021-03-29 11:02:56

▲一名女網友發文抱怨，表示日前竟然被外送員私自加LINE，還被問「能交朋友嗎」，讓她超害怕。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲外送平台近幾年崛起，民眾只要在家用APP點餐就能有美味餐點可以享用。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
外送平台近幾年崛起，懶人商機不斷擴大，民眾只要在家動動手指頭，美味的餐點就會送到家門口，不過，近日就有網友分享「最近跟朋友聊天，發現現在竟然還有人沒有在用外送的？」貼文引發廣大迴響。
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原PO在「外送員討論區」貼文指出「我是兼職的，但最近單真的好少，是不是真的沒有人要點外送了，那天跟朋友聊天時就問了一下，發現有在用外送平台的朋友，8個裡面只有3個，結果還是大多數的人都自己去買，問他們原因，說是不願意付外送費，寧願自己去買，有這麼嚴重嗎？外送費也沒多貴呀」。
▲外送平台現在相當方便，不管是什麼食物，幾乎都能外送到府。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲外送平台現在相當方便，不管是什麼食物，幾乎都能外送到府。（示意圖／NOWnews資料照片）
貼文一出，網友紛紛回應「你算算看一個月三餐都點外送，那外送費有多可觀＝＝」、「只要沒優惠我都不會點...運費超貴」、「運費正常都25元起跳，點個餐120覺得還好，加上25就變成145，感覺就沒CP值了」、「我仔細算過，一個月都點外送的話，一個月要多支出一千五以上的運費，太可怕」、「有些運費要35、55的，真的乾脆家裡附近吃一吃就好」。
另外，也有網友表示「我就真的沒點過，完全沒興趣」、「點過一次就不想用了，還有說謊店家一堆，平台寫打折，結果去現場買還更便宜，真的傻眼」、「不用+1吃飯都不夠了，還一直付運費給別人，沒那麼懶」、「省下那些運費我每個月都能去吃buffet了」。（編輯：張嘉哲）
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