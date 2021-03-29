逛好市多遇老手！女驚「上了一課」 客秒愣：畫面太衝擊
編輯中心/綜合報導
2021-03-29 12:28:54
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。不過，就有一名女網友前往賣場採購時，卻意外遇到偷吃老手，讓她嚇壞直喊「上了一課！」
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，憤怒直喊「現在沒水準的人超多，竟然在賣場偷拆商品偷吃！這個是老手了，還知道從底部偷拆」。隨後她也貼出照片，只見商品的最底部有明顯破洞，這就讓她不滿直呼「買的時候根本就沒注意到，而且店員結帳也沒發現，算是上了一課！」最後她也期盼賣場能加強控管、查核，「否則買到的人很冤枉，請大家注意了！」貼文一曝光，也引來一票苦主回應，「我小學的時候看到一個大嬸，破壞櫻桃塑膠盒挖櫻桃出來吃 ，對小朋友來說那畫面太衝擊了，至今仍記得～～」、「我看過童裝三件組被偷剪一件的…超級傻眼！馬上跟工作人員講，看他的感覺好像是痲痹了」、「我買了一盒孩子的內褲，回家要拆開洗的時候也發現被拆過」。但不少人抱持不同看法，認為商品可能僅是遭到擠壓而破損，直言「就是破掉而已，別再腦補了」、「我也覺得是破掉說，Costco真的要貪小便宜直接買完吃一吃，退貨說不合胃口就行了」、「這種包裝很難用手拆成這樣吧！感覺是摔破或壓破的」、「是不是回家途中破的，從購買商品丟進購物車，結帳員掃條碼，為什麼都沒撒出來」、「這看起來就像破掉啊，要這樣拆的話還要自備小刀」。最後，也有許多人建議，購買前再三確認商品保存狀況，「在挑選時會拿起來看看外觀有沒有破損，才不會回到家才發現」、「以後賣場購物一定要仔細檢查了」、「天啊！下次買東西真的要上上下下左右檢查一遍了」。（編輯：陳雅雲）