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聚餐約在迴轉壽司！他哭：不吃壽司　「4聖品」反被推爆

編輯中心/綜合報導

2021-03-29 13:51:42

▲有網友在 PTT 八卦版提到，兩間高人氣的連鎖迴轉壽司店「壽司郎」和「藏壽司」總是大排長龍，好奇詢問大家比較偏好哪一間？豈料，眾人的答案竟一面倒。（圖／翻攝自壽司郎臉書）
▲主打生魚片壽司的迴轉壽司店深受不少老饕喜愛。（圖／翻攝自壽司郎臉書）
台灣的美食雖然種樣多元，但從國外進口的品牌餐廳也是非常多，其常見的有義式餐廳、日本料理、美式餐廳等等，其中日本品牌中，迴轉壽司是深受不少老饕喜愛的主題餐廳，每次去無不希望吃到美味的生魚片壽司以及各式日本風味料理。不過，就有網友討論「不吃壽司的人去迴轉壽司怎辦？」貼文引發熱議。
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原PO在PTT貼文求助表示「因為家人說想要去吃壽司郎，可是我本身不吃壽司，想說家人要去吃也跟去，有人有同樣的情形嗎？想請問如果不吃壽司的人，去壽司郎可以吃什麼？有沒有什麼推薦的餐點？」
▲網友求助如果不吃壽司，去壽司郎應該要吃一些什麼，釣出不少饕客給解答。（示意圖／翻攝自壽司郎臉書）
▲網友求助如果不吃壽司，去壽司郎應該要吃一些什麼，釣出不少饕客給解答。（示意圖／翻攝自壽司郎臉書）
貼文一出，網友紛紛回應「天婦羅都還不錯」、「茶碗蒸是一定要點的」、「烏龍麵讚啊」、「是不吃生食還是不吃醋飯，可以點拉麵，烏龍麵，天婦羅炸物」、「拉麵啊，還有炸魚炸蝦」、「我也是這樣，我去都吃烏龍麵」、「我媽不吃生魚片，但她很喜歡壽司郎的炸物、茶碗蒸、玉子燒」、「基本上天婦羅是一定要點，還有烏龍麵」。
另外，也有不少人推薦「雪花冰啊，根本招牌」、「基本上是雪花冰郎，不是壽司郎喔」、「被雪花冰耽誤的迴轉壽司店啦」、「壽司郎必吃雪花冰」、「雪花冰真的頂天，每去必點」、「你吃他們雪花冰，你真的會以為是雪花冰專賣店，壽司遜色很多」。（編輯：張嘉哲）
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