企鵝登陸「北極變電箱」？細節曝光網笑翻：老師們哭暈了

全球暖化是近年造成氣候異變的原因之一，也造成許多企鵝、北極熊無家可歸，不少路邊的變電箱會以「節能減碳」等標語提醒民眾能源與環境議題，不過日前就有民眾發現街道上有個彩繪變電箱，上頭繪製3隻無助的企鵝，上頭更寫著幾句「標語」呼籲民眾提升節能減碳意識，不過這個標語卻鬧了個笑話讓不少網友傻眼，更驚呼「老師們要哭暈了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名女網友在臉書社團《路上觀察學院》分享了一張照片，仔細一看可以發現，這個位處彰化某處道路旁的變電箱上，畫著可愛的一對企鵝，旁邊還有小企鵝寶寶彩繪，乍看之下相當可愛，只是創作者在變電箱上的標語卻寫著「北極冰山溶化，企鵝流浪無語」，希望喚起大眾對環境保育的認知。

▲網友發現這處小錯誤也忍不住笑稱「地理老師請假了」。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

雖然用意良善，但也因為事實上多數企鵝都生活在南極，而非變電箱上的「北極冰山」，意外的讓變電箱創作成為可愛的笑點，更有民眾表示「地理老師哭暈在廁所了」、「生物老師才要哭，為什麼國王企鵝跟小藍企鵝在一起啦！」、「只剩美術老師不放棄教學」。

另外還有網友點出，標語當中的「溶化」其實也是錯誤用字，此處應使用「融化」形容冰、雪及霜等物質的受熱變化過程，標語的「溶化」是用於固體溶解在液體中的狀態，不過也因為這些有趣的小出包，讓這個倡導節能減碳的變電箱一時成為網友討論話題，成功達到宣傳功效。（編輯：楊智傑）