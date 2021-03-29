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全身痠痛可以推拿、整骨嗎？骨科醫師：4種情況不建議！嚴重恐脊椎骨斷裂

今健康

2021-03-29 20:00:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）
文／中正脊椎骨科醫院骨科主治醫師廖志祥
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以為小挫傷沒回診　推拿完才發現橈骨骨折

很多人喜歡在疲勞或全身痠痛時，去推拿館「鬆」一下，讓師傅把緊繃的肌肉鬆開；或是在受傷後到國術館「喬」一下，希望能舒緩不適，但你知道嗎？推拿及整骨藏有風險，並非每個人都適合。

來看實際案例，一名40歲的陳小姐在車禍中手腕挫傷，急診醫師X光初步判斷沒有明顯的骨折，因此以石膏固定後讓病患出院，並建議陳小姐至骨科門診繼續追蹤治療。然而，陳小姐認為自己沒有骨折，不需要再回診，透過朋友介紹到附近的國術館整骨及推拿，沒想到幾次療程後症狀加劇，手腕脹痛，甚至難以入眠，於是趕緊前往骨科門診檢查，X光檢查後才發現是「遠端橈骨骨折」，因而安排住院接受手術治療。廖醫師提醒大家，在接受推拿或整骨時，要注意以下情況，以免讓病情更惡化。

 

一、急性的扭挫傷

受傷初期周圍的軟組織腫脹，是因為血液循環增加，提供受傷組織一個修復的環境，如果在此時推拿或整骨，會讓受傷的組織產生二次傷害，造成腫痛的感覺加劇，如果有不明顯的骨折，在推拿後，也可能造成骨折變得更嚴重得不償失。因此，此階段的治療建議是固定患處、冰敷及彈性繃帶包紮加壓，避免再次受傷並加速消腫


 

二、皮膚外傷或發炎

如果皮膚上有傷口，推拿可能會讓細菌進到傷口內，造成感染，嚴重的話會導致蜂窩性組織炎。

 


 

三、疑似骨腫瘤症狀

如果身上出現異常的腫塊，且骨頭疼痛常在夜間發生，要當心是骨腫瘤，若在此時接受推拿，可能會讓腫瘤細胞到處轉移，延遲治療的黃金時機，造成令人遺憾的結局。

 


 

四、罹患發炎性的關節炎

例如僵直性脊椎炎的病人，脊椎雖然僵硬，但卻十分脆弱，在經過力道較強的整骨推拿後，可能造成脊椎骨像粉筆一樣，斷裂腰斬，導致半身不遂。

 


 

廖醫師建議，民眾若有任何身體不適，應尋求專業醫師的評估，再與醫師討論治療方針，不論是正規的西醫治療，或是民俗療法、自然療法，每個人都有自主選擇的權利，醫師是提供專業且有證據力的治療建議，決定權在每位病人的手中。若是自覺有疼痛、腫脹等相關症狀，應及早就醫檢查，以免延誤治療。

 

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