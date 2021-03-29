台灣人「地表最不適合喝酒」！酒癮戒不掉可能是維他命B群不足？

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國人飲酒問題比大眾想像的更嚴重，看守所有三成是酒駕者。筆者擔任家暴者治療師達25年，也參與輔導監理所的酒駕班，不少案主告知曾到精神科就診但療效不彰。為此，筆者研讀自然醫學與營養學，發現不少文獻早有指出，酒癮戒治的關鍵其實是營養，然而心理師所受的營養學訓練更付之闕如。
長期酗酒是惡性循環 恐與營養不良有關
爬梳以往的動物研究，1949年美國德州大學生化教授Roger Williams，以老鼠實驗確認患有酒癮的老鼠，之所以持續過量飲酒，是因為長期酗酒後導致營養不良，進而重覆、持續酗酒的惡性循環。
該實驗讓老鼠分別喝下列四種液體：水、酒精濃度百分之三（接近啤酒）、酒精濃度百分之十（接近淡酒）、酒精濃度百分之五十（近似烈酒），並且讓所有老鼠都吃相同的食物。
有趣的是，有些老鼠完全不喝酒，有些則染上酒癮。實驗者讓不喝酒的老鼠吃營養不良的食物，而染上酒癮的老鼠則補充營養──尤其是維生素B群。不久之後，原先不喝酒的老鼠開始喝酒，並有許多染上酒癮，而原先染上酒癮的老鼠逐漸減少酒量，甚至完全不喝酒。
從實驗中可以看出，適合一個人的正常飲食，對另一個人可能不然。其次，對營養需求超乎尋常者可能是遺傳因素導致，也可能是身體處在酒精中毒狀態，才需要更多營養補充。第三，若營養獲得改善，酗酒的情形亦可能有所改善。最後，研究結論建議，補充維生素B群可能改善酒癮。
酒精代謝消耗維生素B群 恐神經退化與記憶喪失
為什麼特別是維生素B群呢？維生素是能幫助人體機能正常的物質，缺乏時不僅會失能甚至可能致命。其中B群是由八種關鍵營養素組成，包含維他命B1、B2、B6、B12、菸鹼素（B3）、泛酸、生物素及葉酸（B9）。其中，B1、B3、B9與B12更關係到神經運作。
酒精因為是額外的碳水化合物，需消耗B1來進行代謝，故會導致維生素B1缺乏，造成疲倦、虛弱、嗜睡、頭痛、憂鬱。另外，酒精也會影響身體對B3、B9與B12的吸收，缺乏B3時可能會有狂亂、缺乏B9可能出現神經病變、缺乏B12時會有神經退化與記憶喪失。
肝臟在長期酗酒後會漸漸纖維化和硬化，解毒功能受到影響，體內累積著氨等毒素排不出去。一旦毒素跑至腦部，會造成肝性腦病變，導致肝昏迷，此常見於末期肝癌、猛爆性肝衰竭、嚴重肝硬化的病人。服用維生素B群
可幫助肝臟恢復代謝的功能讓身體輕快。日本醫師渡辺純夫建議，肝臟受到傷害時，脂溶性維生素存量會大幅減少，水溶性維生素也無法儲存。所以肝功能衰退的人需要的維生素會是健康人的2至3倍以上。
改善營養補充助戒酒 魚油鈣鎂片各有優點
近年來，筆者輔導酒癮案主時，會建議他們補充維生素B群，每個有補充維生素B群的案主，幾乎都告知身體變得輕快，是連住院幾次都未曾有過的感覺。透過綜合治療與輔導，一些案主原本要喝1至2大瓶高粱，後來也只喝1-2瓶啤酒，連酒駕班的心理課堂內容也漸漸能聽懂。事實上，藉由改善營養調整成癮行為不獨此然，台籍美國醫師李世敏，也以B群改善成癮與情緒浮躁的少年個案。
從Williams的酒癮研究，可以注意到酒癮的兩大問題來源，即是生化上個別化之缺陷，以及營養不良之惡性循環導致持續酗酒。補充維生素B群可能透過足夠營養改善，讓有家族飲酒史的酒癮者減少氨累積而減酒，或是幫助沒有家族飲酒史的酒癮者達到停酒目標。
改善營養缺乏的其他方式，還有補充深海魚油以及鈣、鎂。深海魚油對於心血管疾病、精神疾病的保健預防，包括中國醫藥大學蘇冠賓醫師教授等學者方家多有研究，其化學成分進入體內後，會分解成EPA與DHA，可以抗發炎與補充神經細胞膜，筆者會建議早餐前吃B群與魚油。若是有失眠、抽筋，則可以在晚餐後與睡前，補充鈣鎂片，可使神經心臟穩定，改善睡眠與脾氣。
台灣人地表最不適合喝酒 安全「酒精量」最好再減半
一般人可以攝取多少酒精？世界衛生組織國際協作研究指出，正常的狀態下，每位男性每天可以攝入的純酒精量應不超過25克，而女性朋友再少一點，約15克。酒精比重為0.8換算成cc數，也就是男女各約只能喝30cc與20cc純酒精。換算成國人常喝的酒類飲品，男、女限度為啤酒（5度）600cc與400cc、紅酒（8度），500cc與300cc、維士比（10度），300cc與200cc、高粱酒（50度），60cc與40cc。
美國另有一種算法，是以一罐裝啤酒350cc純酒精14克或17.5cc為1單位，對其他濃酒之整瓶以倍數計算。小於65歲的男性如果每週飲酒量超過14單位，或在每次喝酒的飲酒量超過4單位，即屬於「飲酒過量」。女性或65歲以上成人，每週飲酒量超過7單位，或者每次喝酒場合的飲酒量超過3單位，也列入「飲酒過量」中。過去一年中曾有一次喝酒超過5瓶啤酒的純酒精量，就屬於「危險性飲酒」。
不過，美國史丹佛大學的研究發現，近半台灣人欠缺代謝酒精的關鍵基因「乙醛脫氫酶」，也就是有酒精不耐症，一喝酒就臉紅，比例全球第一。因此，筆者建議國人飲酒安全限量，應依上述酒量減半為佳。過去筆者多勸告大學生或酒駕、酒癮案主，切勿一周連喝四天酒，尤其超過3個月以上易造成上癮並影響睡眠。所謂「上癮」定義是越喝需求越多（容受性），或是不喝不行（戒斷性），甚至不喝酒就會身體發抖睡不著。
改善成癮行為的另一關鍵是自信心，自信心越不足者越難改善。筆者會鼓勵成癮者先釐清自己使用成癮物的動機是「增加快樂」還是「減少痛苦」，還是各佔幾成？若是為了「減少痛苦」，表示內心有很不舒服的事需要處理，可以介入情緒釋放療法，幫助改善自信、睡眠、情緒。呼籲國內關心成癮物議題的民眾都能一起幫助他們，讓他們的家人與社會更和諧、更安全。
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