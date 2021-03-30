排好市多試吃遇「家族海嘯」秒愣！媽上前1動作被讚爆
編輯中心/綜合報導
2021-03-30 07:12:52｜2021-03-30 07:18:14
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費，而為了不讓客人白花錢，好市多也常常針對熟食部分，提供給顧客試吃，希望客人吃了喜歡再購買。對此，就有網友分享自己排試吃時驚見「一幕」，讓她超傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「好市多商品經驗老實說」貼文指出「大家有沒有一個經驗，就是排試吃時，眼看再幾個人就到你了，賣場人員也大喊剩下X份喔，結果，你前一個全部端走......苦主就是本人我，排德國豬腳是吃的時候發現這驚人的一幕」。「原本算一算前面人潮，還有10份我是拿得到，但前面的兩個阿桑突然使出一個乾坤大挪移，親友突然從四面八方湧上接受，一個阿公牽阿嬤、爸爸尬媽媽、兄姐帶弟妹的概念，然後瞬間整盤肉光了，雖然豬腳好吃，但沒想到會有人如此飢餓，留下牽著兒子與我的錯愕，只好趁機教育小孩，這樣是不對的行為，並且買了一整盒豬腳回家享用」。貼文一出，引起網友共鳴「常見的『解壓縮』排隊法啊！當初也是這樣沒得吃」、「我現在去costco根本不排試吃，一堆人活像餓鬼逃出來，要買就直接買了」、「我都不愛拿試吃，太多太多貪婪的嘴臉了，好像餓了幾輩子一樣」、「家教真的很棒，適時教育孩子」、「買一盒回家爽吃讚！不用跟那種沒水準的大媽見識」、「買一盒就是讚，幹嘛跟那種大媽在那搶試吃，霸氣啦」。（編輯：張嘉哲）