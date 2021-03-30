喝完咖啡發現「一事」她嚇壞！苦主全爆共鳴：正妹也不行
編輯中心/綜合報導
2021-03-30 10:31:23｜2021-03-30 10:31:30
每到早上到超商去時，總是能看見不少人上班課前都會買一杯咖啡藉此提神，但即便咖啡如此普及，連鎖咖啡店也一間開過一間，仍有不少人是不喝咖啡的。近日，就有網友討論「有人跟我一樣擔心喝咖啡會有口臭嗎？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「平常我應該是沒有什麼口臭的問題，不過最近早上喝完拿鐵，沒時間去刷牙、漱口、嚼口香糖，又帶著口罩，自己就能感覺到自己略有口臭，其實只要去漱個口或刷個牙就不會再臭了，但是有時候忙不過來，就怕會有點臭，有什麼方法可以喝咖啡但不口臭嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「喔真的！喝拿鐵嘴巴真的臭爆」、「不要懷疑，喝拿鐵就是臭死，喝黑咖啡稍好，但基本上也有味」、「拿鐵跟卡布都會有奶臭味，黑咖啡正解」、「不要喝啊，早上我都改喝無糖茶」、「拿鐵超臭，以前正妹同事嘴巴真的超臭但我不好意思跟她說」、「我主管都嘛這樣，我跟她講話的時候都要憋氣」、「喝美式，我都不太喝拿鐵」、「不能接受那臭味....連正妹同事有那味道也快吐」。事實上，喝咖啡會出現口臭的原因是因為，咖啡會使得唾液減少，造成口腔口乾舌燥，口腔內的細菌也會變多，這些都是口臭的原因，若是習慣喝濃縮咖啡的人，口臭的情況自然就會更明顯，而咖啡裡面「奶精」、「牛奶」、「糖」能促使細菌生長，所以就算是習慣喝奶含量高，比如拿鐵、卡布奇諾的人，也會出現口臭的情形；而也有網友表示「可以喝無糖茶解臭」、「無糖茶可以試試看喔，最直接就是喝水漱口啦」。（編輯：張嘉哲）