為何「牛肉水餃」少見？女一嚐驚為天人 老饕抖出3關鍵
編輯中心/綜合報導
2021-03-30 10:44:22
水餃不僅方便料理，口味多變又具有飽足感，深受不少人喜愛。不過，就有女網友好奇發問「為什麼牛肉水餃那麼少見？」表示自己一嚐驚為天人，認為口感相當不錯，卻很少在店內看到過。對此，就引來許多老饕曝光原因。
原PO於PTT上發文，表示自己某天吃晚餐時，店家解釋當天飯已經沒有了，所以就點了牛肉水餃15顆，「一吃驚為天人，明明很好吃啊！怎麼外面的牛肉麵店那麼少人做？？女孩們吃過嗎？小妹是不沾醬派」。貼文一曝光，就有網友指出原因，「有些不吃牛的，光是看到你整鍋一起煮就不來了」、「奇怪，台灣不吃牛的多少不吃豬的多少，能比嗎」、「很多人不吃牛」；也有老饕猜測料理方法也是問題之一，直言「市場小，喜歡吃牛肉的會選牛排牛肉麵，喜歡水餃的會選豬肉」、「因為牛肉一直煮會柴」、「以前吃過牛肉餃，覺得肉比豬肉乾柴，還是豬肉餃比較好吃，後來再也沒點過牛肉餃了」、「牛肉其他做法更好吃」、「不想吃牛絞肉」。另外，價格部分也有人提及，「貴啊！而且蠻多人不吃牛」、「單價高不好賣」、「我要吃牛幹嘛吃水餃？水餃是省錢吃的」、「我家附近牛肉水餃一顆15元，好久沒吃惹」。（編輯：陳雅雲）