賣鹹酥雞遭嗆四季豆「又小又醜」！老闆揭內幕　饕客嗨爆

台灣特色小吃種類多樣，其中鹹酥雞攤更是民眾最愛的宵夜之一，而近日，就有女網友上網表示「自己開鹹酥雞店的，店內的九層塔跟四季豆某天被客人嫌棄又醜又小，甚至嗆營養不良」，沒想到背後真相解開之後，引來不少網友熱議。

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原PO在「爆怨2公社」貼文指出「我媽媽每天都在菜園工作，算是真實版的開心農場，自給自足，所以家裡幾乎都沒有在買菜，再加上也有養殖雞鴨鵝，親戚時不時也會送肉過來，自從開了一間鹹酥雞店之後，媽媽偶爾也會送上自己種的四季豆跟九層塔來給我賣，我很開心，因為讓我省下一些菜錢」。

「但沒想到某天被客人批評『這四季豆怎麼這麼小又醜醜的』當下無奈告訴他這都是我們自己種的，結果那位客人還說『看起來營養不良』，讓我很受傷，我真的替我媽媽感到難過，這是我媽媽辛苦的心血，每天大把汗的在菜園裡忙來忙去，這些菜沒有拿去賣，而是我們自家自己食用的，我媽替我著想所以拿來給我賣，卻被你說成這樣！」

▲網友分享自家種植的四季豆（右）與市場購買的四季豆（左）比較，卻被客人嫌棄又小又醜，甚至酸營養不良。（圖/爆怨2公社）

貼文一出，網友紛紛回應「會醜醜的就是因為沒噴農藥，真的是外行人」、「支持吃媽媽種的啦，沒農藥更健康」、「看外觀來購買殊不知已經有多少農藥下肚了」、「外觀越漂亮農藥灑越多知道嗎？不識貨」、「真的是傻傻的，又大又漂亮是因為撒了很多農藥加上了很多化學肥料」、「哪一間啊，來支持一下有機蔬菜」。（編輯：張嘉哲）