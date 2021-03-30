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面試時間「2hr→8分」直線下滑！女愣：正常嗎　網揭真相

編輯中心/綜合報導

2021-03-30 16:18:05

▲女網友面試問「生理假」，被面試官笑，讓她氣得責怪男友。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有女網友近期瘋狂參加面試，但過程所花的時間卻直線下滑，讓她不解提問「到底被面試多長時間才是正常有機會？」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay ）
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名女網友指出，最近自己瘋狂參加面試，但過程所花的時間卻直線下滑，讓她納悶提問「想問各位，到底被面試多長時間才是正常有機會？」對此，就引來不少過來人分享經驗。
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原PO於《Dcard》上發文，好奇提問「想問各位，到底被面試多長時間才是正常有機會？」她解釋最近的面試時間不斷下滑，且下滑的程度讓她懷疑人生，「從一開始的2小時（包含上機考）→1小時→30分鐘→20分鐘→15分鐘→10分鐘→8分鐘」。
甚至最近的一個面試時間僅有8分鐘就結束，「真的是懷疑人生到一個極致耶，甚至直接沒介紹職務跟工作時間什麼的。」面對這樣的狀況，也讓她無奈直呼「在學校的能力多好，真的不等於社會需要的...」。
▲原PO好奇提問「到底被面試多長時間才是正常有機會？」（圖／翻攝Dcard）
▲原PO好奇提問「到底被面試多長時間才是正常有機會？」（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光，就引來許多網友分享經歷，「之前面試20分鐘，錄取財團法人」、「我曾到一間上市公司，且是對方主動打電話找我去面試，被面試4小時（第一次人資+小主管+大主管+第二次人資），最後拿到無聲卡，供您參考」、「我面了快3小，有上欸」。
但也有過來人指出，錄取是否與面試時間其實沒有太大關聯，「會不會錄取跟時間沒關係…之前去一些公司，面試時間長達3小時，1星期後…無聲卡或是遺珠函…」、「跟時間沒關係，我面試過兩個小時的（考試時間不算），也沒上。」、「這個沒有一定關係。我以前有一次面試，我自己覺得我表現很糟糕，很多問題我都被問倒，只能委婉承認我不清楚還需要學習。結果反而錄取。」（編輯：陳雅雲）
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