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房市／剛性買盤出籠　桃園後車站交易攀升

財經中心/綜合報導

2021-03-31 18:30:00

桃園後站區
▲桃園後站區域年後的看屋買盤增加，房市熱絡。（圖／NOWnews資料照片）
今年以來，過去一年因疫情觀望期待房價下降的買方，發現不僅沒有降價，價格還更高，再加上三月為房市傳統大月，因疫情而遞延的剛性買盤紛紛出籠。

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對此，信義房屋三民店店長曾國峰觀察，在市場多頭走勢下，屋主心態是房屋多放一年，有機會多賣3、50萬，加上近期房地合一稅2.0的外在政策因素影響，屋主沒有特別急迫的賣屋原因多半惜售，從去年年中開始，桃園後站區域的供給量急縮，但居住的剛需依然強勁，再加上現在實價登錄的資訊越來越即時，買方可以更快感受到市場漲幅脈動，導致猶豫期變短，也使得交易行情屢創新高。

舉例來說，區域內有一社區大樓，相同條件的物件去年11月成交670萬，今年1月成交705萬，上個月成交740萬，形同晚一個月，就貴35萬。

曾國峰觀察，現在全球疫情的情況就如同「病情穩定但未完全恢復」，只要持續維持這個情況，游資就會持續留在國內，而房地產就是保本的一個置產選項，除了自住需求，也有客戶會買店面給下一代做置產規劃，只要維持資金寬鬆，再加上桃園有穩定的就業機會、居住人口，加上持續的建設，長期走勢他觀察都是向上。

而桃園不動產交易e指通的實價資料顯示，桃園火車站後站區域，去年1月至今年2月的交易量為201件，較前年同期185件增加26件，其中中古大樓的成長幅度最高，去年以來93件較前年同期增加13%。

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