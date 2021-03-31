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好市多奧客出手了！媽買零食回家嚇壞　苦主全認了：太扯

編輯中心/綜合報導

2021-03-31 07:26:54

▲Costco好市多北台中店即將開幕。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲美式賣場好市多因物美價廉，深受不少顧客喜愛。（圖／記者劉雅文拍攝）
美式賣場好市多（Costco）因物美價廉的產品，深受不民眾喜愛，對於人數比較多的家庭，大包裝的食品更是CP值超高。不過，近日就有網友分享自己到好市多買東西時，回家卻發現一包糖果底部已經破洞，讓他看了非常傻眼，貼文引發熱議。
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原PO在「好市多商品經驗老實說」貼文指出「現在沒水準的人超多，竟然在賣場偷拆商品偷吃！買的時候都沒注意，回家才發現，真的是上了一課」只見貼出的照片中，一包零食底部已經破了洞，看起來是被拆開偷吃的模樣，讓原PO氣得喊「這根本是偷吃老手，還知道要從底部拆」。
▲網友分享自己買回來的糖果都還沒拆，卻發現底部已經破洞，讓他非常傻眼。（圖/好市多商品經驗老實說）
▲網友分享自己買回來的糖果都還沒拆，卻發現底部已經破洞，讓他非常傻眼。（圖/好市多商品經驗老實說）
貼文一出，網友紛紛回應「奧客什麼人都有...真的很扯」、「基本上付費制度就是沒辦法過濾掉這些奧客，看過好幾次兩組包裝的東西被拆一個走...」、「上次逛的時候還看到一組2入摺疊傘被偷走1支，當下跟好市多員工反應他們也直搖頭，表示已經不是第一次了」、「牛奶瓶蓋也都會被開啊...」、「上次還看到有人拆開內褲又塞回去，真的很沒水準」、「牛奶瓶蓋也會被打開，這些奧客真的太扯」。
不過，也有網友認為「這種塑膠包裝能徒手拆成這樣？感覺是壓到破掉」、「這感覺只是袋子因為擠壓破掉而已，在挑選時要拿起來看看外觀有沒有破損，才不會回到家才發現」、「就是拿去退貨就好啦，不一定是人家偷吃啦」。（編輯：張嘉哲）
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