保養牛仔褲該不該洗？專家抖出「5步驟+2重點」：很講究
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 13:56:32
時尚單品牛仔褲，由於其簡單易搭配的特點，是不少人出外穿搭的好選擇。而近日就有網友在網路上表示「保養牛仔褲該不該洗？」沒想到就有專家揭露了「5個步驟和2重點」，直言「其實很講究」，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「有人牛仔褲也沒洗過的嗎？」的文章表示，「之前聽別人說牛仔褲不用洗，之後我的牛仔褲就再也沒洗過了，原因是因為牛仔褲洗了會褪色，後來上網查一下才發現原來有養褲這個概念，根據每個人不同的衛生習慣、穿著習慣，養成屬於自己的褲子的概念」，沒想到此篇文章一發出後，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有專家抖出重點，留言區蓋起高樓。根據《每日頭條》報導中指出，日本某知名服飾品牌企劃課長指出，牛仔褲長穿不洗會讓褲子纖維變長、變脆，導致更容易破裂，因此「定期清洗牛仔褲」才是正確的養褲方法，而正確清洗的步驟如下，首先是「避免使用漂白劑」，因為牛仔布的靛藍染料相當容易與漂白劑發生反應，使用天然的洗衣精或洗衣肥皂即可；第二是「翻面或裝袋清洗」，翻面清洗也能降低染料大量溶入洗衣水中；第三「以5～10分鐘的快速清洗模式洗滌」防止浸泡在水中太長的時間；第四則是「洗完後橫、直向輕拉」，洗完後為了避免牛仔布的版型跑掉，應該橫向直向各自輕拉一次；最後則為「晾在陰涼通風處」，牛仔褲染料相當容易受到紫外線影響而變色、脫落，因此洗完之後應該要馬上晾在陰涼處。這位專家最後也表示還有兩個重點要注意，如果是顏色鮮豔的牛仔褲不適合用洗衣機清洗，而是要用「以冷水沖洗髒污處」和「反覆泡水5～10分鐘」，一般來說容易褪色的牛仔褲只要反覆泡冷水清洗即可，但也可以針對髒污處特別沖水清洗，等到洗去髒污後，可以將整件褲子泡進水中並用手掌壓平，浸泡10秒左右後，就將整件褲子拿起來以免染料溶出，重複這個動作5～10分鐘，就能將褲子上的髒污洗去。（編輯：王柏文）