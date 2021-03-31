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退伍後最實用的技能？過來人指「3字訣」：一生受用無窮

編輯中心/綜合報導

2021-03-31 14:51:18｜2021-03-31 16:23:21

▲為何當兵會超級重視內務？過來人揭「背後真相」。（圖／取自國防部發言人臉書）
▲當兵是不少台灣男性的共同記憶，回憶起來總能成為男人間的話題。但就有網友好奇「退伍後獲得最實用的技能與習慣是什麼？」而引起討論。（示意圖／翻攝自國防部發言人臉書）
當兵是不少台灣男性的共同記憶，就算在軍中非常辛苦，回憶起來總能成為男人間的話題。不過，就有網友好奇「退伍後獲得最實用的技能與習慣是什麼？」問題一出，便引來許多過來人狂推「3字口訣」，甚至大讚「一生受用無窮！」

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原PO於PTT上發文，表示退伍進入社會、職場後，好奇「有沒有什麼是，在軍中學到最有用的觀念或是技能的八卦？」隨後他也點名是「取前置量」，認為至今仍受用無窮。

▲原PO好奇「退伍後獲得最實用的技能與習慣是什麼？」（圖／翻攝PTT）
▲原PO好奇「退伍後獲得最實用的技能與習慣是什麼？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，就引來許多過來人討論，「耐性... 在軍中真的遇到一堆怪人，真的要有耐性才行」、「折棉被真的實用，現在棉被收起來都折很漂亮」、「掃地，我進公司之後每個禮拜掃地就我最快，沒有例外」、「學會看人臉色算嗎？出社會工作很實用吧」、「清掃的方式，真心覺得國軍應該開設清潔公司，一定沒有對手」、「擦桌子收碗盤洗碗吧，我打飯班，根本就服務業」、「學會與討厭的人和平相處，一生受用無窮」

其中最多人狂推「閃躲飄」3字訣，直言「外表嚴肅內心輕鬆，推託閃躲飄，受用一生啊」、「閃躲飄，外表嚴肅，內心輕鬆，只有領薪水是真的」、「推拖閃躲飄」、「當然是奧義，推拖閃躲飄」。（編輯：陳雅雲）

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