退伍後最實用的技能？過來人指「3字訣」：一生受用無窮
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 14:51:18｜2021-03-31 16:23:21
當兵是不少台灣男性的共同記憶，就算在軍中非常辛苦，回憶起來總能成為男人間的話題。不過，就有網友好奇「退伍後獲得最實用的技能與習慣是什麼？」問題一出，便引來許多過來人狂推「3字口訣」，甚至大讚「一生受用無窮！」
原PO於PTT上發文，表示退伍進入社會、職場後，好奇「有沒有什麼是，在軍中學到最有用的觀念或是技能的八卦？」隨後他也點名是「取前置量」，認為至今仍受用無窮。
問題一曝光，就引來許多過來人討論，「耐性... 在軍中真的遇到一堆怪人，真的要有耐性才行」、「折棉被真的實用，現在棉被收起來都折很漂亮」、「掃地，我進公司之後每個禮拜掃地就我最快，沒有例外」、「學會看人臉色算嗎？出社會工作很實用吧」、「清掃的方式，真心覺得國軍應該開設清潔公司，一定沒有對手」、「擦桌子收碗盤洗碗吧，我打飯班，根本就服務業」、「學會與討厭的人和平相處，一生受用無窮」
其中最多人狂推「閃躲飄」3字訣，直言「外表嚴肅內心輕鬆，推託閃躲飄，受用一生啊」、「閃躲飄，外表嚴肅，內心輕鬆，只有領薪水是真的」、「推拖閃躲飄」、「當然是奧義，推拖閃躲飄」。（編輯：陳雅雲）