學統計學出社會後超實用？過來人秒認同：不容易被帶風向
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 15:21:22
最近網路突然流行一個話題，好比有人認為「學微積分以後根本沒用」，畢業後的工作會用到微積分的人只有教微積分的數學老師，獲得不少共鳴。於是許多網友紛紛檢視本科所學，就有網友認為，「學統計學根本超有用」，認為生活中處處都用得到統計，釣出許多過來人認同，引發熱議。
有網友在PTT發文，認為學微積分到底有沒有用見仁見智，但是統計學不用弄到太艱深的檢定，只要把基本概念學好，「把那些看起來很亂的資料統整起來」，就能從中發現一些有趣的訊息，應用範圍很廣。原PO舉例像是，「做生意的成本控管、家庭開支、身體狀況、通勤效率」等等，生活中處處都用得到。
原PO最後認為，「學了基本的統計學，感覺就能藉此漸漸改善生活的品質」，並詢問大家「學統計學應該很有用吧？」問題一出獲得許多網友認同，紛紛在底下留言回覆說，「統計真的超好用」、「統計真心有用，算機率、化繁為簡，樣本推母體」、「要賺錢要靠統計分析，不然賠錢都不知道」、「統計把檢定的邏輯學好，會發現現實社會的各種鬼扯」、「確實是非常有用，還不必到抽樣，平均、中位數就已經是實用概念，沒學好的話很容易被帶風向」、「後來學深一點的統計之後發現統計是博大精深而且很好玩的東西」、「統計真的是大學知識裡面很有用的」。
但也有網友認為，「不會解釋的跟垃圾數據一樣」、「是看解釋的人」、「統計還要學一點程式才有用」、「你以為統計不用微積分喔」、「學法律比較有用」。（編輯：倪浩軒）