地板突冒「神奇泡泡」男驚呆！行家急壞抖出真相：你慘了
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 16:11:17｜2021-03-31 16:41:40
家中地板突然冒出泡泡，你會怎麼辦呢？一名網友指出，家中的流理台下方突然冒出許多類似泡泡的物體，但想試著移除掉，卻發現是類似固態泡棉，並非普通的泡泡，讓他著急發問「為什麼會突然跑出這種東西？」對此，許多行家一眼就看出真相，甚至急壞警告「你慘了！」
原PO於PTT八卦板上發文，表示最近流理台下面地磚旁的縫隙，突然冒出類似泡泡的物體，當他想試著移除掉，卻發現該物並非普通的泡泡，而是類似固態泡棉的東西，「不知道為什麼會突然跑出這種東西，有人可以幫忙解惑嗎？」
問題一曝光，隨即就引來行家解答，「樓下打發泡劑，那個乾燥以後美工刀割掉就好」、「你家樓下有人在做防水或冷氣工程」、「臨時防水用，不是永久的，沒補好最後還是會漏」、「發泡劑+1」、「那是發泡劑吧」。
不過也有網友點出疑點，「看起來像是排水孔，樓下打針防水，你排水管應該破了」、「發泡劑，堵漏水用的，鄰居修漏水結果有裂縫的是你家」、「發泡劑，不是你們自己的？如果是樓下打的，那代表你這邊可能有漏水...」、「發泡劑，你慘了」、「樓下漏水就是你害的，記得再請水電來換管」。
此外，亦有過來人分享類似經驗，直言「防水用的，我家陽臺的排水溝排水管沒漏水，但樓下想要陽臺外推怕以後我們的排水溝漏水，就擅自用這種泡泡把排水溝堵了，害得我家陽臺淹水（剛好那陣子颱風季），後來要他們處理乾淨才恢復」。（編輯：陳雅雲）