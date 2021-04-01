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房市／巷寬影響雙和公寓　單價差4-5萬

財經中心/綜合報導

2021-04-01 18:00:00

中永和地狹人稠
▲中永和地狹人稠，許多老公寓位於兩米巷內。（圖／NOWnews資料照片）
中永和地區發展較早，老公寓多，若想在中永和買公寓，需注意巷弄寬度，因影響採光、通風、居家安全，更影響後續轉手與增值性。在地房仲表示，2米巷與汽車可通行的6米巷，每坪價差可差4-5萬，若是2米巷又是死巷，則消費者大多不埋單，後續轉手不易。

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永和地狹人稠，又因發展較早，多老公寓，因此巷子寬窄直接影響採光、通風、出入便利性甚至消防救災，大多數的消費者都會介意。信義房屋中和景平店店長林仁傑表示，若是女性單獨居住，也多會介意巷子過於狹小，可能易有宵小問題。

永和地區要找8米大巷不易，大多是2米巷、4米巷，若是6米巷汽車勉強可通行，已是多數人能接受的巷弄寬度。在室內格局同樣條件的狀況下，2米巷與8米巷單坪單價可差至4-5萬，若同時還是死巷，不僅有價差，日後轉手增值性也不佳。

林仁傑舉例說明，去年在中和四號公園旁有2戶公寓出售，不僅是2米巷又是死巷，開價約1千多萬，照理說四號公園為中永和的精華地段，可以在那裡買到1千萬近公園的物件很實惠，不過死巷對消費者來說真的是太大的購屋抗性，賣了1、2年才售出。

林仁傑進一步說明，位於中和四號公園附近的老公寓，若是位於活巷、沒有太大的風水瑕疵，一坪40-45萬都很好賣，但若是死巷，則每坪落在35-40萬，不過，有總價考量、預算較不足的族群還是會選擇。

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