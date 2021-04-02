汪星人掃墓太累萌畫面曝光　網友笑瘋：在跟祖先撒嬌？

隨著清明節的到來，許多人會利用前後假日避開人群，先前往掃墓，祭拜祖先。在這全家出動的日子，台中一名飼主也帶上了毛小孩一同前往，沒想到汪星人Hoya竟將頭饋在祖先的墓上呼呼大睡，讓網友直呼：是在跟祖先撒嬌？

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根據飼主陳晞所述，她於上週日帶著快4歲的黃金獵犬Hoya到南寮古道掃墓，過程中Hoya都非常的乖巧，不吵不鬧陪著大家穿越芒草找到祖先墓地。

▲快4歲的黃金獵犬Hoya被帶到南寮古道掃墓，過程中Hoya都非常的乖巧，不吵不鬧陪著大家穿越芒草找到祖先墓地。(圖/陳晞提供)

然而，在全家認真除草時，陳晞突然抬頭發現Hoya似乎因「看」大家掃墓太累，將祖先的墓當成自家床，一臉幸福的將下巴靠在石頭上入睡。

陳晞後來表示可能是因為草叢太刺不好躺，Hoya才選擇將身體完美的塞到墳墓上睡覺，而家人雖然不忌諱，但考量到祖先不吃葷，這個「供品」也顯得有些難下嚥。

Hoya在睡完午覺後也馬上被帶去洗澡，而可愛的照片被分享到網路上後立即爆紅，而網友也被萌翻了紛紛在留言區寫道，Hoya也要「納入族譜」，也有人表示其實狗狗只是在和「祖先討抱抱」，驗證「阿公阿嬤最疼孩子」。