聊慾姊妹淘／床事4大雷區？揭露「這些NG雷點請避開」！

姊妹淘全新Podcast《聊慾姊妹淘》開播！特別企劃由淘情慾作家艾姬、Mrs.L獻聲來聊聊「做愛4大雷區」，伴侶間常常不小心犯了哪些「雷點」？男人哪些舉動其實超NG？身為女性又該怎麼和另一半溝通表達？兩位情慾作家辛辣開聊、火花不斷！





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「沒有前戲真的會無法開機」，主持人艾姬在節目開始即點出許多姊妹非常在意的眉角，在姊妹淘專欄作家凌茜寫的「做愛4大雷區！別再問女人為何老是不想跟你嘿咻」中，提到許多男人「沒耐心只想督」，省略了前戲甚至清潔，只想趕快進入，沒有顧慮到另一半的感受，被列為是體驗非常差的愛愛雷點之一。



