不只鄭文燦！陳亭妃靠重訓80天激瘦10公斤
記者劉育辰／台北報導
2021-04-03 14:00:00
桃園市市長鄭文燦瘦身有成，逼得同黨立委蔡易餘被總統蔡英文下令要在3個月內減重10公斤，否則要「開除黨籍」。但除了鄭文燦，民進黨立委陳亭妃近期也為了想改善腰痠背痛等健康問題，開始重訓健身及飲食控制，沒想到竟然在短短80天內激瘦13公斤、體脂率也從39.1％降到11.1％、肌肉量也從35.9公斤上升到42.1公斤。陳亭妃說，過去她有很多錯誤觀念，像是以為跑行程、趕高鐵就是在運動，現在改正觀念後，不但腰部的痠痛解決了、精神也變得更好，減重對她來說只是「附加價值」。
陳亭妃說，她去重訓的目的並不是為了減重，是因為感覺腰痠背痛的頻率愈來愈密集，她擔心是長期坐高鐵來回台南、台北，每日通勤將近3個多小時導致，以為是坐姿不正確或骨刺，但看醫生、照X光之後，發現都沒有問題，才決定用重訓的方式訓練肌肉強度，調整體態。每週上兩次課，一次至少50分鐘，透過舉啞鈴、槓鈴，及各種重訓器材重訓，搭配有氧的跑步，很快地走路姿勢，駝背、體態都有改善。陳亭妃說：「我腰痠背痛的問題，開始重訓之後，兩個星期就解決了，這是最大收穫。」漸漸的體能蓄電量更長，精神感覺也更好了。
不過，這樣的訓練，其實也有煎熬的過程。陳亭妃說，第一次上完課後，她大腿非常痠，痛到沒辦法回台南，「那幾天蹲也不能蹲，站也不能站，上樓梯真的是用跳的，腿感覺不是妳的，現在回想起來當時真的是痛苦到極點！」幸好身體在一週後逐漸適應訓練的強度。陳亭妃常常做不一樣的調整跟訓練，生活作息有了一些改變，以前覺得有30分鐘空檔，就坐著用手機，不會想要動，開始運動之後，一有空檔，就出去走一走，讓身體消耗一些熱量，即使只有10分鐘也好，心情也會自然好起來。
除了重訓，飲食控制也很重要，這80天，陳亭妃盡量不吃澱粉，而是喝牛奶或富含蛋白質的食物，盡量不吃宵夜，愈早吃完晚餐愈好；但農曆年期間，陳亭妃想給自己放鬆一下，餐餐都盡興吃，過年後站上體重計一下增加4公斤，「教練簡直嚇死了」。只好趕緊再恢復運動和控制飲食。陳亭妃提到，以前她有錯誤觀念，以為趕高鐵、跑行程就算是有運動了，但其實這只能算是勞動，未必會讓身體放鬆；真正的運動是要專心讓身體做訓練，也希望她的歷程，可以鼓勵更多人一起保持運動習慣，維持健康。