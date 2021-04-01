外送員一堆中年人？網揭「殘酷真相」全震驚：就知道可怕
編輯中心/綜合報導
2021-04-01 14:42:13
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。不過，一名網友在PTT八卦版提到，發現做外送員的有不少都是中年人，不禁好奇原因為何，貼文掀起網友熱議。
原PO表示，隔離期間常叫外送，發現外送員的年齡層好像偏高，疑惑的說「本來還以為都年輕人在跑，叫多了發現其實很多中年人，年紀不小還要這樣跑外賣也是很辛苦！」不禁好奇詢問廣大鄉民，為何外送員許多中年人？
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「蠻多年輕人的吧」、「辛苦？你月薪有10萬？」「中年失業不會有人找你的」、「我這邊都年輕的」、「財富自由，跑爽的」。
不過，網友也指出2原因，因為有些中年人需要養家，業餘還能兼職，以及若在中年不幸面臨失業，做外送員門檻低，薪水也不算差，「有些人要養家糊口需要工作，至少不偷拐搶騙」、「你就知道中年失業的可怕」、「給中年失業的人機會好啊」、「創造二次就業機會，功德無量」、「門檻低，失業的中年找工作前可以擋一下」、「我就是那中年人，孩子要養房貸要繳啊，好過責任制吧」。（編輯：賴詠璿）