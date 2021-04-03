把白菜當時尚跟鞋穿！加籍網紅作品顛覆日常想像

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從金牛角麵包的手提包，糖塊堆疊成的咖啡杯，麵包皮夾和口罩短版上衣，Gab的設計總能帶給觀眾源源不絕的驚喜。

▲Gab Bois長大後拿到美術學位，同時涉足攝影，讓她後來能以照片傳遞她想分享的想法。(圖/Gab Bois/Instagram)

▲她通常從自己家中物品尋找靈感，也非常注意不要修圖過度讓這些「實驗性」的照片變得像廣告般不真實。(圖/Gab Bois/Instagram)

「不斷創造新的設計對我而言是最大的挑戰，但同時我也覺得整個過程非常刺激，而完成作品後也感到心滿意足。」