把白菜當時尚跟鞋穿！加籍網紅作品顛覆日常想像
The China Post/綜合報導
2021-04-03 23:30:00
根據The China Post報導，來自加拿大蒙特婁的藝術家Gab Bois，總是發揮創意將日常用品轉化成專屬她個人的「視覺饗宴」，異想天開的作品讓她近期在網路上爆紅。
Bois在IG上與近54萬的追蹤者分享她的時尚拍攝手法，然而近看會發現，照片中的服飾或小裝飾皆為在家中就能找到的不起眼生活用品。
從金牛角麵包的手提包，糖塊堆疊成的咖啡杯，麵包皮夾和口罩短版上衣，Gab的設計總能帶給觀眾源源不絕的驚喜。
根據外媒報導，Gab從小就非常喜歡獨處，也在安靜中培養出自己的創造力。
長大後她拿到美術學位，同時涉足攝影，讓她後來能以照片傳遞她想分享的想法。
她解釋道，她通常從自己家中物品尋找靈感，也非常注意不要修圖過度讓這些「實驗性」的照片變得像廣告般不真實。
Gab深信她的照片以能和粉絲「溝通」為優先，設計感則為其次。
她補充道，她特別喜歡將自己的身體或是喜歡的事物、納入照片中當成主角。
「不斷創造新的設計對我而言是最大的挑戰，但同時我也覺得整個過程非常刺激，而完成作品後也感到心滿意足。」
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