「12星座」4月運勢吉凶大公開！雙魚宜求財、巨蟹事業旺

很快的2021已經邁入四月了，你在第一季的運勢如何呢？無論是開始步入正軌了，還是尚有不平穩留存，無論如何，塔羅牌艾菲爾老師都希望每個人可以越過越好，而老師也提醒，這個月底，會迎來「冥王星」在魔羯座逆行，冥王星有著摧毀與重生的能量，進入處事一向謹慎的魔羯，代表著傳統將被挑戰，創新改革將至，年輕人的創新思維，即將打破傳統，上個世代的老人能夠接招嗎？讓我們一起靜觀其變。那麼現在就跟老師一起來看十二星座四月運勢吉凶，請同時參考太陽、上升星座。





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▲塔羅牌艾菲爾老師在臉書分享了12星座4月運勢吉凶，其中雙魚宜求財，巨蟹事業旺。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師在臉書分享了12星座4月運勢吉凶，其中雙魚宜求財，巨蟹事業旺。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

白羊座

4月一開始，代表商業與溝通的「水星」就順行進入白羊命宮，這對於白羊的事業，特別是從商者特別有利！你與同事、領導、客戶之間的溝通合作都非常順利，業績也能接連開出亮眼紅盤，收入自然跟著上漲不少。加上本月吉星「太陽」也在你的命宮閃耀，白羊明顯感到自己精神奕奕，情緒、活力、正能量滿滿，這也無形間讓你避開許多厄運，成功迎來好運降臨！新的月份，白羊就能好運滿滿，4月可以說是你的主場了。





金牛座





金牛在剛進入4月時，運勢無明顯起伏，是屬於不好也不壞的階段。而從4/15守護星「金星」進入命宮開始，你將明顯感到自己的運勢轉好！首先你的生活、人際相處上都越來越和諧順利，好像每一天都過得更加舒適了。特別金星又掌管著愛情與姻緣，單身者，你會邂逅一位浪漫溫柔的對象，且對方極可能會是帥哥美女；有伴者，月中過後你們的感情更加穩定甜蜜，若是已到論及婚嫁的金牛，可以考慮在本月挑個吉日領證，對你倆往後的家宅運都是大有幫助。





雙子座





雙子在剛進入4月時，延續著火星帶給你的行動力，你特別想要在新的月份闖出新的天地，不管是養成新的運動習慣、學習新課程、或是在事業上有全新規劃等，你全都想嘗試，請別錯過火星帶給你的行動力！唯要注意，月底「冥王星」將開始在你的「疾厄宮」逆行了，疾厄宮又是冥王星最能發揮能量的宮位，你內心的陰暗面可能會浮現出來，在職場上也容易受到打壓。





巨蟹座





剛進入4月，象徵溝通、邏輯、商業的「水星」就順行進入你的「官祿宮」，巨蟹在事業上真的得到很大的助力！你與領導、同事、客戶、合作夥伴的往來都更加順利，工作上的目標規劃也都按照你的步調走，讓你在事業上可說是如魚得水。特別是從事買賣、交易、業務、銷售、從商的巨蟹，你的業績屢創新高，很可能成為本月業績第一名喔。另外水星也有學習的意義，若想學習第二專長、或增強工作新知識、新技能的巨蟹，可以把握本月，會有事半功倍的效果。





獅子座





進入四月延續著三月底幸福甜蜜的時刻，在疫情期間悶壞的你需要換點新鮮空氣，挾帶3/28滿月為你帶來的浪漫衝動，有對象的你適合與伴侶來一場久違的短途旅行，增加感情裡的新鮮感；單身者可添購新衣、換個新髮型，在社交場合中展現你的魅力，也請記得保持社交距離。若你的工作需要發揮創意或與藝術相關，把握這段時間水星帶來的靈感，相信你的直覺。





處女座





進入四月受到水星進入工作，事業宮位的影響，整體而言，職場上發生的事仍是你這個月最需重視的。全力以赴完成手上的項目，將為你帶來業績與報酬，緩解你長期以來的經濟壓力，同時也會增加你的聲望，事業將因此迎來新的機會，不妨在此時期思考如何在原有的基礎上，擴大合作機會。不過身體健康也要兼顧，長期的熬夜已經讓你的身體快要吃不消了。





天秤座





三月底的滿月正好進入你的命宮，象徵著願望及實現，將在你的生活中帶來期待已久的好結果，有伴者可與伴侶甜蜜出外旅行，期間避免口角紛爭能夠持續為感情增溫輕微；單身者可能會邂逅新的對象，記得再更近一步之前，先確認對方的感情狀態，保持社交距離以策安全。企圖心，與合作夥伴有意見不合的地方記得先緩和自己的情緒，以和為貴，記得爆怒會傷自己的福份。





天蠍座





在開年到現在進入四月，工作上或是一些重要的事件，你可能已經單打獨鬥了好一段時間，在這個月你終於能喘一口氣，並且順利的發展到下一個階段。由於先前馬不停蹄的工作，未能好好照護身體，不妨在端午節之前做個全身健康檢查。有伴侶的在情感上會有所進展，而月底的滿月會觸發積藏在心底已久的情緒以及慾望，注意爛桃花，單身者有機會享受片刻的曖昧歡愉，但切勿被一時慾望衝昏頭。





射手座





4月份工作進入緊鑼密鼓的階段，火星會到你的工作宮位，工作上，每一件事都需要你親力親為，所以各種度假和旅行的計劃只能一再往後延遲。這段時間沒日沒夜的工作，真讓你累壞了，如果付出得不到上級的認可，可能會心生離職的念頭。最近有一波戀愛的機會，對象是一個外型還不錯的人，和他有一見鍾情的感覺，想要照顧對方，是可以結婚的對象。





摩羯座





接下來是一段非常忙碌的時刻，工作、家庭、生活各種重要的事情全都擠在這個細雨紛紛的4月份，這讓你有一種時間不夠用的感覺，恨不得自己有三頭六臂。你也在解決困難的過程中，建立起自己的責任心與自信，這些忙碌繁瑣的考驗，對你是有價值的人生經歷，能讓你未來的道路走的更順、更穩。關於感情，你的身邊不乏一些追求者，只是你有些想逃避，煩惱的是，自己該不該這麼快定下來。





水瓶座





這個月的運勢重點在於人與人之間的「溝通」。職場中沒有把握的提案或計劃，建議你不要太快的提出，不然會受到更多的批評與要求檢討的壓力。把握團隊合作的機會，不要想一個人強出頭，同事都是你的貴人。至於愛情關係，與另一半的相處應該多撒嬌多裝無辜，避免報復和羨嫉之心，其實你可以散髮出更多的熱情與愛。單身的朋友，展現積極與活力，這個月你的春天桃花正式出現。





雙魚座





4月是一個適合求財的時刻，大吉星「木星」正在你的財帛宮燃燒著，「土星」也幫你鎮壓著，讓你在這個月對金錢的掌控越來越上手，試著規畫自己的財務報表，這個月對於投資賺錢有極高的興趣和行動力，開始關注股市、匯市等金融局面和走勢，想為自己快速累積財富。談婚論嫁也可以加緊腳步，能夠在上半年把婚事定下來的，就不要拖到下半年，因為佳期將近，必有喜事。（編輯：郭佩蓉）





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