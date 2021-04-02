墓區旁抓白雞！家人喊「快放生」他卻不理 下場讓網嚇壞
編輯中心/綜合報導
2021-04-02 20:01:46
根據台灣殯葬習俗，法事進行中需取白色雞鴨「開光」和「制煞」。近日，就有網友分享，在路上撿了一隻白雞回家，回到家後，卻被家人指責「那是人家過運用的」，並要求放生回去，但他並沒有理會，沒想到隔沒幾天，他和姐姐、員工就相繼出事，讓他不禁感嘆「沒什麼大傷都算好運了」。
原PO日前在《靈異公社》表示，自己、姐姐和員工下班回家時，騎在他前面的姐姐突然緊急煞車，正當他準備開罵，才發現前方有隻「看起來肥美肥美」的白鴨擋在前方，原PO指出，「對民間習俗沒特別研究的我們三個，立刻衝過去要抓回家」，但鴨子動作相當靈敏，一行人追了老半天都追不到。
原PO甚至還追進了墳墓區，無奈之下只好沿途折返，沒想到回家的路上，又看到一隻很肥美的白雞，「原來雞在晚上是看不到東西的，想說沒鴨子吃，雞也好，就抓著回家了」，然而回到家後，遭家人指責「那是人家過運用的」，並要求放生回去，但原PO一行人卻沒有把此警告放在心上。
隔了沒幾天，姐姐竟在室內攀岩向下時腳踝裂開，原PO出門騎車摔車，而員工則是出車禍，這讓他忍不住感嘆「沒什麼大傷都算好運了」，許多網友也相當驚訝，「被人過運了，還好是三人承擔。如果是一個，那就不好說了」、「這樣講的話，路邊的雞鴨不要抓」、「寧可信其有，不可信其無」、「長知識了，還好我不會抓」。
另外，動保處日前也提醒民眾，勿將喪禮法會祭拜完的活體雞鴨隨意丟棄，並建議民眾可將他們送交給農戶協助飼養，除了尊重動物生命，也避免造成公安危害。（編輯：許智超）