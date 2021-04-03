「台灣交通意外發生率」遠超車北歐？網曝致命敗筆：慘輸
編輯中心/綜合報導
2021-04-03 10:24:59
台鐵太魯閣號408車次昨（2）日行經花蓮縣大清水隧道時，遭到滑落邊坡的工程車影響，導致列車出軌，釀50死146傷的嚴重事故。對此，就有網友在PTT八卦版提到，相比台灣，為何北歐國家可以做到「交通事故死亡發生率」世界數一數二低？貼文隨即引發熱議。
原PO提到，看完事件之後，想起前幾天有人貼出全球交通事故死亡率，列出幾個最低的國家，發現北歐國家占了極大比例，不禁好奇詢問廣大鄉民「北歐為什麼可以交通事故死亡率數一數二低呢？」
一名曾到丹麥交換學生的網友回應貼文，提到「去之前我一直以為北歐那麼冷，大家一定開車開爆，但去了才知道，丹麥大多數人都是靠自行車跟大眾運輸通勤」，除了汽車跟汽油本身税很高外，駕照取得成本高也是個原因，且要花6個月時間，還不好考，長期的駕駛訓練也使駕駛人的素質都很高。
該網友也提到，丹麥的交通不只汽車嚴苛，他們從小的自行車教育也非常扎實，包括安全護具的選擇，還有如何透過手勢與後方車輛溝通等；而亞洲城市有個劣勢，就是人口太密集，丹麥的人口只有500多萬，面積卻比台灣大，而且台灣山多，適合居住的面積又更少。
對此，網友們紛紛回應「台灣一直說地狹人稠，結果一堆一人汽車」、「外國的外送員很多騎腳踏車送，他們騎車環境友善，台灣地窄人稠很難一樣」、「拿北歐這種人口密度出來比是搞笑嗎？拿日本比，比較合理吧？台灣也是慘輸就是了」、「人口密度也有差」。（編輯：賴詠璿）