日本超商食物贏爆台灣？暗黑真相抖出 台人臉綠：太過分
編輯中心/綜合報導
2021-04-03 10:53:41
台灣超商林立，一條街上有三四間便利商店都是常見的景象，而由於快速且24小時營業的特性，成為不少人覓食的選擇之一，而隨著各國的飲食文化不同，即便是同品牌的連鎖超市，販售的東西、口味也不盡相同。近日，就有網友分享日本的超商食品，讓不少台灣人看傻眼。
原PO在PTT貼文指出「日本711的偷工減料是很有名的，常常在推特炎上甚至上新聞 ，像是雞蛋三明治， 看切面是厚厚一大塊玉子燒，結果實際打開是像拼圖積木排列組合，讓切面看起來很大；還有燒肉便當，實際裝食物的容器比外包裝容器還淺，讓分量乍看之下更多，只是故意裝兩層來節省份量空間」。
「最扯的是這杯香蕉牛奶，杯子上半部印刷著跟飲料完全一樣顏色，讓人以為實際裝了更多飲料，結果只是容器的顏色」原PO也表示因為在日本這樣的事情層出不窮，就有日本記者打電話去問公關，結果公關就打迷糊仗，說是「為了方便運送陳列、容器耐久、減少塑膠垃圾的工法」。
貼文一出，網友紛紛回應「香蕉牛奶真的太過分＝＝」、「好扯，好險台灣小7真材實料」、「突然覺得台灣小7真美好＝＝」、「推一個台灣小7」、「希望台灣小7不要學起來啊」、「那個香蕉牛奶是怎樣，也太離譜了」、「再說日本超商贏爆台灣啊＝＝有嗎.....」、「香蕉牛奶的杯子我跪了，太扯」。（編輯：張嘉哲）