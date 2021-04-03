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日本超商食物贏爆台灣？暗黑真相抖出　台人臉綠：太過分

編輯中心/綜合報導

2021-04-03 10:53:41

飲料、超商
▲台灣超商林立，一條街上有三四間便利商店都是常見的景象。（示意圖／翻攝Pixabay）
台灣超商林立，一條街上有三四間便利商店都是常見的景象，而由於快速且24小時營業的特性，成為不少人覓食的選擇之一，而隨著各國的飲食文化不同，即便是同品牌的連鎖超市，販售的東西、口味也不盡相同。近日，就有網友分享日本的超商食品，讓不少台灣人看傻眼。

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原PO在PTT貼文指出「日本711的偷工減料是很有名的，常常在推特炎上甚至上新聞 ，像是雞蛋三明治， 看切面是厚厚一大塊玉子燒，結果實際打開是像拼圖積木排列組合，讓切面看起來很大；還有燒肉便當，實際裝食物的容器比外包裝容器還淺，讓分量乍看之下更多，只是故意裝兩層來節省份量空間」。

▲日本超商玉子燒三明治製造假象讓表面看起來很厚，一打開份量超少。（圖／PPT）
▲日本超商玉子燒三明治製造假象讓表面看起來很厚，一打開份量超少。（圖／PPT）
「最扯的是這杯香蕉牛奶，杯子上半部印刷著跟飲料完全一樣顏色，讓人以為實際裝了更多飲料，結果只是容器的顏色」原PO也表示因為在日本這樣的事情層出不窮，就有日本記者打電話去問公關，結果公關就打迷糊仗，說是「為了方便運送陳列、容器耐久、減少塑膠垃圾的工法」。

▲香蕉牛奶看似一整杯滿滿的，沒想到上層是與飲料同顏色的杯子印刷。（圖/PTT）
▲香蕉牛奶看似一整杯滿滿的，沒想到上層是與飲料同顏色的杯子印刷。（圖/PTT）
貼文一出，網友紛紛回應「香蕉牛奶真的太過分＝＝」、「好扯，好險台灣小7真材實料」、「突然覺得台灣小7真美好＝＝」、「推一個台灣小7」、「希望台灣小7不要學起來啊」、「那個香蕉牛奶是怎樣，也太離譜了」、「再說日本超商贏爆台灣啊＝＝有嗎.....」、「香蕉牛奶的杯子我跪了，太扯」。（編輯：張嘉哲）

▲燒肉便當則是用兩個盒子裝，以節省空間，讓其看起來非常大份。（圖/PPT）
▲燒肉便當則是用兩個盒子裝，以節省空間，讓其看起來非常大份。（圖/PTT）
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