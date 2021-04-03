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太魯閣號出軌釀50死！網嗆「為何要賣站票」　致命原因曝

編輯中心/綜合報導

2021-04-03 11:24:37

▲太魯閣號昨（2）日發生出軌意外，釀成50死146傷。（圖/NOWnews攝）
▲太魯閣號昨（2）日發生出軌意外，釀成50死146傷。（圖/記者葉政勳攝，2021.04.03）
台鐵太魯閣號408車次昨（2）日行經花蓮縣大清水隧道時，遭到滑落邊坡的工程車撞擊，導致列車出軌，釀50死146傷的嚴重事故。對此，就有網友討論「要賣站票就要宣導不要站在車廂連結處好嗎？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「這次事故罹難的很多人，都是在車門附近車廂聯結處的人，連後面車廂存活率很高的，連結處的人還是都過世了，連結處常常有很多年輕人，或是沒座位的人不好意思進去站在走道，要不要賣站票不是我可以影響的，但是宣導不要站聯結處，全部都進去站在走道，生存率會高一點吧？」

▲台鐵408車次太魯閣列車事故現場，台鐵人員準備在現場吊掛車體。（圖／記者葉政勳攝，2021.04.03）
▲台鐵408車次太魯閣列車事故現場，台鐵人員準備在現場吊掛車體。（圖／記者葉政勳攝，2021.04.03）
貼文一出，網友紛紛回應「真的不能再賣站票了....」、「站票真的很母湯，政府應該禁止雙鐵都不能有站票」、「車廂聯結就是會擠壓，真的太危險」、「真的要宣導不要站在車廂聯結，每次搭火車很多人真的都站在那」、「所有火車禁止賣站票，座位一律加裝安全氣囊才對」。

不過，也有不少花東地區的網友表示「我北漂四五年，會賣站票就是因為東部運能完全不夠」、「沒站票真的回不去，每次都搶不到票，只好賣站票」、「希望往生者家屬節哀，東部運能不足也真是一個很大的問題」、「東部人+1每次返鄉票都好難搶，也買到幾次站票過」、「政府應該全面檢視東部運能不足的問題....並且不要再賣站票」、「阿就運能不足，不賣站票要怎麼返鄉啦」。

而面對外界質疑，這次事故釀成大量死傷的根本原因為何，是否與站票有關？站票又賣了多少？台鐵昨天出面僅回應「賣出120張站票，但是否買站票的人都身亡，還要跟檢察官確認身分，才能做比對」。（編輯：張嘉哲）

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